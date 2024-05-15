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На Prozorro впервые продали биткоин — кто купил и за сколько

15 мая 2024 11:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Биткоин впервые продали на Prozorro — кто и за сколько купил крипту
Монета биткоина. Фото: The Crypto Economist
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В системе "Prozorro.Продажі" впервые продали криптовалюту. Так, на онлайн-торгах 0,1 биткоина купили 14 мая.

Об этом свидетельствуют данные на сайте платформы.

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За сколько купили биткоин на Prozorro

Начальная цена крипты составила 188 000 гривен, но в ходе торгов цена выросла до 300 001 гривен, за которую победитель аукциона Роман Зварыч приобрел лот за 0,1 биткоина.

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На Prozorro продали биткоин. Источник: скриншот

Десятую часть биткоина продали в три раунда, и всего за лот соревновались 13 участников. Шаг во время торгов составил 1 880 гривен без НДС.

После завершения торгов победитель обязан подписать протокол, в том числе посредством цифровой подписи, и оплатить лот с банковского счета юридическому или физическому лицу. После этого он получит цифровую валюту на свой кошелек.

Какой сейчас курс биткоина

Курс BTC повысился на 0,84%, или на 20 390,57 гривны. По состоянию на 15 мая цена биткоина составляет 2 461 059,24 гривны.

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Цена биткоина 15 мая 2024 года. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, соучредитель соцсети Twitter и глава технологической компании Block Джек Дорси поделился своим прогнозом по цене биткоина. Он высказал мнение, что вскоре стоимость этой криптовалюты превысит 1 миллион долларов.

Мы также писали, что по словам экономиста Тимоти Петерсона, бычий тренд биткоина может завершиться уже в следующем году. К этому периоду стоимость криптовалюты составит до 350 тысяч долларов.

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