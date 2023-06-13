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На ринку іпотеки у 2023 році фіксують обвал: як змінилися ставки

13 червня 2023 14:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ринок іпотеки-2023 — НБУ констатував обвал
Фінансові розрахунки в офісі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році на іпотечному ринку фіксують обвал порівняно з показниками минулого року. Зокрема, у квітні українські фінустанови видали лише 41 кредит.

Такі дані наводить Національний банк України (НБУ).

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Як зазначають фахівці Нацбанку, іпотечний ринок у квітні дещо збільшився проти березня. Банки видали кредити за середньою фіксованою ставкою у 14,6%, тоді як у березні було 14%. Загалом видали позик у квітні на 50 млн грн. Для порівняння — у березні українці оформили лише 36 договорів на майже 40 млн грн.

Іпотечні показники перебувають на доволі низькому рівні. Зокрема, наприкінці грудня 2022-го — початку 2023 року українці оформили 400 іпотечних договорів.

Також на ринку видають іпотеку тільки чотири банки, це на два більше порівняно з березнем. Переважну більшість іпотек видали на купівлю нерухомості на вторинному ринку — 39 договорів.

Найбільше кредитів громадяни оформили у квітні у Києві та області — 16 договорів на суму 23,1 млн грн (частка у 46%).

іпотека

Джерело: Нацбанк

Нагадаємо, в українців на другий рік війни серйозно змінились настрої щодо купівлі житла. Як свідчить опитування, громадяни готові цьогоріч платити більше, ніж торік.

Також ми писали, що у Києві та низці регіонів України у травні 2023 року підвищились ціни на вторинному ринку нерухомості. Зокрема, найдешевші однокімнатні квартири можна придбати у трьох регіонах.

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