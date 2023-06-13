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На рынке ипотеки в 2023 году фиксируют обвал: как изменились ставки

13 июня 2023 14:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок ипотеки-2023 — НБУ констатировал обвал
Финансовые расчеты в офисе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2023 году на ипотечном рынке фиксируют обвал по сравнению с показателями прошлого года. В частности, в апреле украинские финучреждения выдали лишь 41 кредит.

Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ).

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Какая сейчас ситуация на рынке

Как отмечают специалисты Нацбанка, ипотечный рынок в апреле несколько увеличился по сравнению с мартом. Банки выдавали кредит по средней фиксированной ставке в 14,6%, в то время как в марте было 14%. В целом выдали кредитов в апреле на 50 млн грн. Для сравнения — в марте украинцы оформили только 36 договоров почти на 40 млн грн.

Ипотечные показатели находятся на достаточно низком уровне. В частности, в конце декабря 2022-го — начале 2023 года украинцы оформили 400 ипотечных договоров.

Также на рынке выдают ипотеку только четыре банка, это на два больше по сравнению с мартом. Подавляющее большинство ипотек выдали на покупку недвижимости на вторичном рынке — 39 договоров.

Больше всего кредитов граждане оформили в апреле в Киеве и области — 16 договоров на сумму 23,1 млн грн (доля в 46%).

іпотека

Источник: Нацбанк

Напомним, у украинцев на второй год войны серьезно изменились настроения по поводу покупки жилья. Как свидетельствует опрос, граждане готовы платить в этом году больше, чем в прошлом.

Также мы писали, что в Киеве и ряде регионов Украины в мае 2023 года повысились цены на вторичном рынке недвижимости. В частности, самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в трех регионах.

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