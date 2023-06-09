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В Україні зросли ціни на нерухомість: де найвигідніші ціни на "вторинці"

9 червня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість в Україні — на вторинці зросли ціни у травні
Ключі від житла. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Києві та низці регіонів України у травні 2023 року підвищились ціни на вторинному ринку нерухомості. Зокрема, найдешевші однокімнатні квартири можна придбати у трьох регіонах.

Такі дані наводить профільний портал Dim.Ria.

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Які були ціни у травні

Згідно з даними моніторингу, минулого місяця найвища середня вартість однокімнатної квартири була зафіксована у столиці України — 86,51 тис. доларів. Ціна на 2% перевищує квітневу. Також це на 8% вище проти показника лютого 2022 року.

Зокрема, у Львівській області середня вартість однокімнатної квартири становила 59 тис. доларів. Це на 3% вище проти показника квітня та на 7% — від цін у лютому минулого року.

Найнижчі ціни на "вторинці" на однокімнатні квартири були у таких регіонах країни :

  • Сумській області — 22,08 тис. доларів;
  • Кіровоградській — 23,39 тис. доларів;
  • Запорізькій — 23,66 тис. доларів.

нерухомість

Джерело: Dim.Ria

Зростання пропозиції на вторинному ринку

У травні поточного року порівняно з квітнем на вторинному ринку зросла кількість пропозицій. Зокрема, у Києві — на 24%, в області — на 47%.

Водночас лідирують за загальною кількістю нових пропозицій:

  • Закарпаття — на 83% більше;
  • Волинь — на 89%;
  • Рівненщина — на 90%.

нерухомість

Джерело: Dim.Ria

Нагадаємо, в Україні розширили державну програму "єВідновлення". Під час другого етапу громадяни отримають грошові компенсації за зруйноване житло.

Також ми писали, що уряд ухвалив низку рішень, які дозволять виділити додаткові кошти для державної програми доступного кредитування "єОселя".  На пільгові кредити під 3% річних фіксують високий попит.

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