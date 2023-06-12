Документи на нерухомість — що робити у разі втрати

Зруйнована українська багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни можуть отримати грошову допомогу від держави на ремонт чи будівництва житла, яке постраждало через бойові дії. Експерти розповіли, що робити, якщо документи на нерухомість під час війни були втрачені.

Про це інформують юристи.

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За словами фахівців, із загублених документів потрібно зробити дублікати. Проте це можна зробити у того ж нотаріуса, де були отримані оригінали.

Нотаріус має право робити дублікати таких документів:

договорів щодо купівлі-продажу нерухомості,

договорів дарування,

договорів міни житлового будинку (квартири),

свідоцтв про спадщину за законом чи заповітом.

У разі, якщо людина не памʼятає, хто саме здійснював реєстрацію документів, можна одержати з Реєстру на сайті Міністерства юстиції України платну довідку. У ній буде міститися інформація про дату реєстрації, а також прізвище нотаріуса, який це зробив.

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) мають право на видачу дублікатів свідоцтва про приватизацію нерухомості. Список необхідних документів можна уточнити у ЦНАПі, де надають відповідні послуги.

Що можна зробити у разі відмови

У разі відмови в оформленні документа на право власності чи в наданні його дубліката громадянин може звернутися у суд.

До судової заяви потрібно додати письмову відмову нотаріуса чи інших органів, які видають документи на право власності.

Нагадаємо, у Києві та низці регіонів України у травні 2023 року підвищились ціни на вторинному ринку нерухомості. Зокрема, найдешевші однокімнатні квартири можна придбати у трьох регіонах.

Також ми писали, що уряд ухвалив низку рішень, які дозволять виділити додаткові кошти для державної програми доступного кредитування "єОселя". На пільгові кредити під 3% річних фіксують високий попит.