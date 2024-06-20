Нерухомість в Україні — попит на ринку почав частково оживати

Ключі від житла. Фото: Freepik

На українському ринку нерухомості поволі зростає попит. Проте кількість угод удвічі нижча, ніж було до повномасштабної війни.

Ситуацію на ринку оцінили у Департаменті фінансової стабільності НБУ.

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Попит на житло у 2024 році

За словами директорки Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашової, очікувати значного зростання попиту не варто. Кількість угод зростає щомісяця, однак переважно стосується вторинного ринку нерухомості. Тоді як ситуація на первинному ринку продовжує перебувати на низькому рівні.

"Первинний ринок досить стабільно на низьких показниках. Там досить низькі обсяги угод. І зараз насправді безпекові ризики і невизначеність значно стримують інвестування в житло на ранніх стадіях будівництва. А за відсутності інвестицій фактично пропозиція житла не поповнюється новими об’єктами, які були би побудовані повністю або значною мірою під час воєнного стану", — пояснила представниця НБУ.

Ціни на нерухомість

Як свідчать дані Нацбанку, ціни на нерухомість на вторинному ринку зростають. Однак така тенденція більше відображає рух обмінного курсу, а не зміни ключових факторів попит-пропозиції. Угоди укладаються з дисконтом від оголошених, однак розмір знижок скорочується.

Заявлена вартість на первинному ринку нерухомості теж зростає. З початку 2024 року найбільше подорожчало житло у двох регіонах:

в Ужгороді — на 15%;

у Львівській області — на 14%.

Водночас, у столиці України ціни зросли на 2%.

Ціни на нерухомість. Джерело: НБУ

"Подальше підвищення цін на первинному ринку робить вартість квадратного метра житла співмірною, а подекуди і вищою за вартість житла на вторинному ринку. З урахуванням ризиків недобудови та вартості ремонту суттєва цінова перевага — на боці вторинного житла", — пояснили в Центробанку.

Оренда та іпотека житла

Що стосується оренди житла, то, за даними НБУ, вона продовжує дорожчати. Орендні ставки підвищуються, зокрема, за вже винайнятим житлом.

"Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди", — наголосили в НБУ.

Водночас, частка іпотеки в угодах доволі мала — 5,4%. Проте показник зріс, ніж було до повномасштабної війни. Йдеться передусім про іпотечні угоди за держпрограмою "єОселя".

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві будується 188 житлових комплексів. Незважаючи на війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.

Також ми писали, що в Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.