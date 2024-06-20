Недвижимость в Украине — спрос на рынке начал частично оживать

Ключи от жилья. Фото: Freepik

На украинском рынке недвижимости постепенно растет спрос. Однако количество сделок вдвое ниже, чем было до полномасштабной войны.

Ситуацию на рынке оценили в Департаменте финансовой стабильности НБУ.

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Спрос на жилье в 2024 году

По словам директора Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашовой, ожидать значительного роста спроса не стоит. Количество сделок растет ежемесячно, однако в основном касается вторичного рынка недвижимости. В то время как ситуация на первичном рынке продолжает находиться на низком уровне.

"Первичный рынок достаточно стабильно на низких показателях. Там довольно низкие объемы сделок. И сейчас на самом деле риски безопасности и неопределенность значительно сдерживают инвестирование в жилье на ранних стадиях строительства. А при отсутствии инвестиций фактически предложение жилья не пополняется новыми объектами, которые были бы построены полностью или в значительной степени во время военного положения", — объяснила представитель НБУ.

Цены на недвижимость

Как свидетельствуют данные Нацбанка, цены на недвижимость на вторичном рынке растут. Однако такая тенденция больше отражает движение обменного курса, чем изменения ключевых факторов спрос-предложения. Сделки заключаются с дисконтом от объявленных, однако размер скидок сокращается.

Заявленная цена на первичном рынке недвижимости тоже растет. С начала 2024 года больше всего подорожало жилье в двух регионах:

в Ужгороде — на 15%;

во Львовской области — на 14%.

В то же время, в столице Украины цены выросли на 2%.

Цены на недвижимость. Источник: НБУ

"Дальнейшее повышение цен на первичном рынке делает стоимость квадратного метра жилья соизмеримой, а кое-где и выше стоимости жилья на вторичном рынке. С учетом рисков недостройки и стоимости ремонта существенное ценовое преимущество — на стороне вторичного жилья", — пояснили в Центробанке.

Аренда и ипотека жилья

Что касается аренды жилья, то, по данным НБУ, она продолжает дорожать. Арендные ставки повышаются, в частности, по уже снятому жилью.

"Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве. В настоящее время средняя стоимость квартиры в столице эквивалентна десяти годам ее аренды", — отметили в НБУ.

В то же время доля ипотеки в сделках достаточно мала — 5,4%. Однако показатель вырос, чем было до полномасштабной войны. Речь идет, прежде всего, об ипотечных соглашениях по госпрограмме "єОселя".

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к подорожанию жилья.

Также мы писали, что в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается понижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.