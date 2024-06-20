Недвижимость в Украине — спрос на рынке начал частично оживать

На рынке недвижимости в Украине произошли изменения — оценка НБУ
На украинском рынке недвижимости постепенно растет спрос. Однако количество сделок вдвое ниже, чем было до полномасштабной войны.
Ситуацию на рынке оценили в Департаменте финансовой стабильности НБУ.
Спрос на жилье в 2024 году
По словам директора Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашовой, ожидать значительного роста спроса не стоит. Количество сделок растет ежемесячно, однако в основном касается вторичного рынка недвижимости. В то время как ситуация на первичном рынке продолжает находиться на низком уровне.
"Первичный рынок достаточно стабильно на низких показателях. Там довольно низкие объемы сделок. И сейчас на самом деле риски безопасности и неопределенность значительно сдерживают инвестирование в жилье на ранних стадиях строительства. А при отсутствии инвестиций фактически предложение жилья не пополняется новыми объектами, которые были бы построены полностью или в значительной степени во время военного положения", — объяснила представитель НБУ.
Цены на недвижимость
Как свидетельствуют данные Нацбанка, цены на недвижимость на вторичном рынке растут. Однако такая тенденция больше отражает движение обменного курса, чем изменения ключевых факторов спрос-предложения. Сделки заключаются с дисконтом от объявленных, однако размер скидок сокращается.
Заявленная цена на первичном рынке недвижимости тоже растет. С начала 2024 года больше всего подорожало жилье в двух регионах:
- в Ужгороде — на 15%;
- во Львовской области — на 14%.
В то же время, в столице Украины цены выросли на 2%.
"Дальнейшее повышение цен на первичном рынке делает стоимость квадратного метра жилья соизмеримой, а кое-где и выше стоимости жилья на вторичном рынке. С учетом рисков недостройки и стоимости ремонта существенное ценовое преимущество — на стороне вторичного жилья", — пояснили в Центробанке.
Аренда и ипотека жилья
Что касается аренды жилья, то, по данным НБУ, она продолжает дорожать. Арендные ставки повышаются, в частности, по уже снятому жилью.
"Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве. В настоящее время средняя стоимость квартиры в столице эквивалентна десяти годам ее аренды", — отметили в НБУ.
В то же время доля ипотеки в сделках достаточно мала — 5,4%. Однако показатель вырос, чем было до полномасштабной войны. Речь идет, прежде всего, об ипотечных соглашениях по госпрограмме "єОселя".
Что еще стоит знать
Напомним, в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к подорожанию жилья.
Также мы писали, что в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается понижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.
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