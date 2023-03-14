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"На руках" українців поменшало грошей: дані Нацбанку

14 березня 2023 12:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
В Україні зменшився обсяг готівки в обігу — дані НБУ
Регулятор зафіксував деяке скорочення
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) оцінив обсяг готівкових грошей в обігу у лютому поточного року. Регулятор зафіксував певне скорочення.

Про це свідчать дані Національного банку у відповідному звіті, інформує його пресслужба.

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Який обсяг готівки в обігу

За інформацією НБУ, обсяг готівки в обігу у лютому скоротився на 2,4%, до 627,985 млрд гривень. З початку 2023 року зменшився на 5,7%, у січні було зафіксовано 666,073 млрд гривень.

Водночас НБУ констатує, що у лютому грошова база, що включає готівку в обігу та зобов'язання центрального банку перед кредитними організаціями, підвищилась на 2,1% до 847,002 млрд гривень. Грошова база збільшилась на 6,9% із 792,537 млрд гривень.

У пресслужбі додають, що грошова маса у лютому збільшилась на 1%, до 2 523,9 млрд гривень. З початку року підвищилась на 0,9%, із 2501,6 млрд гривень.

Популярність безготівки в Україні

Як зазначили в НБУ, число операцій з використанням платіжних карток у травні — грудні минулого року становило 5,599 млрд, а загальна сума — 5 058,2 млрд гривень.

Показник на 1,4% вищий за кількістю, на 40,5% — за сумою у порівнянні зі значеннями довоєнного 2021 року.

Нагадаємо, упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.

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