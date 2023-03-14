В Украине уменьшился объем наличных денег в обращении — данные НБУ

Регулятор зафиксировал некоторое сокращение

Национальный банк Украины (НБУ) оценил объем наличных денег в обращении в феврале этого года. Регулятор зафиксировал некоторое сокращение.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка в соответствующем отчете, передает его пресс-служба.

Какой объем наличных денег в обращении

По информации НБУ, объем наличных в обращении в феврале сократился на 2,4%, до 627,985 млрд гривен. С начала 2023 года уменьшился на 5,7%, в январе было зафиксировано 666,073 млрд гривен.

В то же время НБУ констатирует, что в феврале денежная база, включающая наличные деньги в обращении и обязательства центрального банка перед кредитными организациями, повысилась на 2,1%, до 847,002 млрд гривен. Денежная база увеличилась на 6,9%, с 792,537 млрд гривен.

В пресс-службе добавляют, что денежная масса в феврале увеличилась на 1%, до 2 523,9 млрд гривен. С начала года повысилась на 0,9%, с 2501,6 млрд гривен.

Популярность безналички в Украине

Как отметили в НБУ, число операций с использованием платежных карт в мае—декабре прошлого года составило 5,599 млрд, а общая сумма — 5 058,2 млрд гривен.

Показатель на 1,4% выше по количеству, на 40,5% по сумме по сравнению со значениями довоенного 2021 года.

Напомним, в течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.