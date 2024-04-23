НБУ рассказал, сколько налички имеют украинцы в апреле 2024 года

На руках у украинцев увеличилось налички в 2024 году — данные НБУ
В Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали, сколько наличных денег есть на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года. Утверждают, что денег стало больше на 16 млрд гривен.
Об этом информирует пресс-центр НБУ.
Сколько наличных денег имеют украинцы
По данным Нацбанка, в наличном обороте сейчас насчитывается 780,3 млрд гривен, что на 2,1% больше против начала года.
В НБУ объясняют, что для первого квартала года характерен традиционно умеренный рост объема наличных денег. Это связано с сезонными факторами. В настоящее время происходит изъятие из оборота наличных, которые были выпущены в предыдущие периоды.
Сейчас в обращении насчитывается 2,7 млрд банкнот на сумму 773 млрд гривен и 14,6 млрд монет (не считая памятных и инвестиционных) на 7 млрд гривен.
В Нацбанке подсчитали, что на одного украинца приходится 66 банкнот и 179 монет. Для сравнения — в начале года было — 66 и 177 соответственно.
Больше всего насчитывается в обращении:
- банкноты — номинал 500 гривен (28,3%);
- монеты — номинал 10 копеек (28,1%).
Наименьшее количество денег в обороте:
- банкноты — номинал 50 гривен (4,6%);
- монеты — номинал 10 гривен (1,5%).
За первый квартал 2024 года фиксируют рост количества купюр номиналом 1 тыс. гривен и монет номиналом 10 гривен в обороте почти в 1,1 раза (каждый) по сравнению с началом этого года.
Что еще стоит знать
Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.
Также Национальный банк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.
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