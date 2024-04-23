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На руках у украинцев увеличилось налички в 2024 году — данные НБУ

23 апреля 2024 11:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ рассказал, сколько налички имеют украинцы в апреле 2024 года
Пачка гривневых купюр. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали, сколько наличных денег есть на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года. Утверждают, что денег стало больше на 16 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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По данным Нацбанка, в наличном обороте сейчас насчитывается 780,3 млрд гривен, что на 2,1% больше против начала года.

В НБУ объясняют, что для первого квартала года характерен традиционно умеренный рост объема наличных денег. Это связано с сезонными факторами. В настоящее время происходит изъятие из оборота наличных, которые были выпущены в предыдущие периоды.

Сейчас в обращении насчитывается 2,7 млрд банкнот на сумму 773 млрд гривен и 14,6 млрд монет (не считая памятных и инвестиционных) на 7 млрд гривен.

В Нацбанке подсчитали, что на одного украинца приходится 66 банкнот и 179 монет. Для сравнения — в начале года было — 66 и 177 соответственно.

Больше всего насчитывается в обращении:

  • банкноты — номинал 500 гривен (28,3%);
  • монеты — номинал 10 копеек (28,1%).

Наименьшее количество денег в обороте:

  • банкноты — номинал 50 гривен (4,6%);
  • монеты — номинал 10 гривен (1,5%).

За первый квартал 2024 года фиксируют рост количества купюр номиналом 1 тыс. гривен и монет номиналом 10 гривен в обороте почти в 1,1 раза (каждый) по сравнению с началом этого года.

 

валюта готівка НБУ
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.

Также Национальный банк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

НБУ
гривна
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валюта
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