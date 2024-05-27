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На сайті Bitcoin.org знову є white paper біткоїна

27 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На сайт Bitcoin.org повернули white paper біткоїна
Дві людини тримають у руках аркуш із зображенням монети біткоїна. Фото ілюстративне: zerocap.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

На сайті Bitcoin.org знову з'явився white paper першої криптовалюти — біткоїна. Документ повернули після того, як Верховний суд Великобританії встановив, що Крейг Райт не є Сатоші Накамото або розробником white paper.

Про повернення white paper у п'ятницю, 24 травня,  повідомив у соцмережі X (раніше Twitter) представник Bitcoin.org Геннадій Степанов.

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Що таке white paper

White paper — це документ із описом основних функцій і технічних характеристик певної криптовалюти або блокчейн-проєкту. Він може містити огляд основних даних у вигляді статистики та діаграм, пояснювати структуру управління проєктом, розповідати про поточні й майбутні плани розвитку.

На сайті Bitcoin.org знову є white paper біткоїна - фото 1
Скриншот white paper біткоїна

White paper зазвичай дає уявлення про реальну корисність криптопроєкту, може показати, як криптовалюта працюватиме. White paper зазвичай публікують до запуску криптовалюти, тобто цей документ є відправною точкою, яка надає криптовалюті характеристику.

Чому white paper видаляли із сайту

У січні 2021 року Крейг Райт висунув сайтам Bitcoin.org, Bitcoin.com та Bitcoincore.org ультиматум щодо видалення white paper. Програміст заявив, що стоїть за розробкою біткоїна, а цей документ порушує його авторські права. Команда Bitcoin.org відмовилася виконати вимогу Райта. Через це він подав на представників порталу позов до суду. У червні 2021 року позов задовольнили на підставі того, що відповідач — адміністратор під ніком Cobra — на засідання не з'явився. Bitcoin.org зобов'язали прибрати white paper, а також виплатити 700 тисяч доларів судових витрат. Cobra двічі подавав на апеляцію, однак безуспішно.

Поки що Крейг Райт не прокоментував повернення документа на сайт.

Нагадаємо, за прогнозом аналітика BitQuant, вартість біткоїна вже в червні цього року може зрости до 95 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що молодий криптовалютний інвестор та доларовий мільярдер з Іраку Дадван Юсуф розгорнув прапор із логотипом біткоїна на найвищій горі світу Евересті.

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