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На сайте Bitcoin.org снова есть white paper биткоина

27 мая 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
На сайт Bitcoin.org вернули white paper биткоина
Два человека держат в руках лист с изображением монеты биткоина. Фото иллюстративное: zerocap.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

На сайте Bitcoin.org снова появился white paper первой криптовалюты — биткоина. Документ вернули после того, как Верховный суд Великобритании установил, что Крэйг Райт не является Сатоши Накамото или разработчиком white paper.

О возвращении white paper в пятницу, 24 мая, сообщил в соцсети X (ранее Twitter) представитель Bitcoin.org Геннадий Степанов.

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Что такое white paper

White paper — это документ с описанием основных функций и технических характеристик определенной криптовалюты или блокчейн-проекта. Он может содержать обзор основных данных посредством статистики и диаграмм, объяснять структуру управления проектом, рассказывать о текущих и будущих планах развития.

На сайте Bitcoin.org снова есть white paper биткоина - фото 1
Скриншот white paper биткоина

White paper обычно дает представление о реальной полезности криптпроекта, может показать, как криптовалюта будет работать. White paper обычно публикуют до запуска криптовалюты, то есть этот документ является отправной точкой, которая придает криптовалюте характеристику.

Почему white paper удаляли с сайта

В январе 2021 года Крейг Райт выдвинул сайтам Bitcoin.org, Bitcoin.com и Bitcoincore.org ультиматум касательно удаления white paper. Программист заявил, что стоит за разработкой биткоина, а этот документ нарушает его авторские права. Команда Bitcoin.org отказалась выполнить требование Райта. В связи с этим он подал на представителей портала иск в суд. В июне 2021 года иск удовлетворили на основании того, что ответчик — администратор под ником Cobra — на заседание не явился. Bitcoin.org обязали убрать white paper, а также выплатить 700 тысяч долларов судебных издержек. Cobra дважды подавал на апелляцию, однако безуспешно.

Пока Крейг Райт не прокомментировал возвращение документа на сайт.

Напомним, по прогнозу аналитика BitQuant, стоимость биткоина уже в июне этого года может вырасти до 95 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что молодой криптовалютный инвестор и долларовый миллиардер из Ирака Дадван Юсуф развернул флаг с логотипом биткоина на самой высокой горе мира Эвересте.

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