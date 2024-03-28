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На скільки зріс держборг України з початку повномасштабного вторгнення

28 березня 2024 08:19
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Ірина Шпак
редактор
Держборг України зріс більше ніж наполовину — Гетманцев розповів деталі
Американська валюта. Фото: Bloomberg
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Ірина Шпак
редактор

За два роки повномасштабної війни державний борг України зріс більш ніж наполовину. Станом на кінець лютого 2024 року він становив 5 490,1 млрд грн, або 143,7 млрд доларів. Основний приріст держборгу відбувся за рахунок залучення зовнішніх офіційних пільгових кредитів.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Він розповів, що упродовж лютого 2024 року величина держборгу в гривневому еквіваленті майже не змінювалася, тоді як у валюті продовжувала скорочуватися.

Різна спрямованість тенденцій пояснюється насамперед невеликою девальвацією (зниженням) офіційного курсу гривні з 37,87 до 38,21 грн/дол. відповідно на кінець січня та лютого. 

"За січень-лютий 2024 року держборг скоротився на 0,5% у гривні (мінус 29,4 млрд грн), у валютному еквіваленті скоротився на 1,1% (мінус 1,6 млрд дол.)", — повідомив Гетманцев.

Наприкінці лютого структура державного боргу мала такий вигляд:

  • 69,7% — зовнішній борг, 30,3% — внутрішній;
  • 72,4% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,6% — борг у гривні;
  • 67,2% — борг із фіксованою ставкою, 32,8% — борг зі змінною ставкою.

"Загалом за два повні роки повномасштабної війни (28 лютого 2022 року — 29 лютого 2024 року) державний борг у гривні збільшився вдвічі (+2 760 млрд грн), у валютному еквіваленті — на 54% (+50,4 млрд дол.)", — повідомив політик.

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Джерело: Telegram Данила Гетманцева

За словами Гетманцева, основний приріст держборгу зумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО). При цьому більшу частину зовнішнього боргу вже реструктуризовано.

Він також зазначив, що боргові ризики залишаються значними в середньо- і довгостроковій перспективі. Однак базові сценарії боргової стійкості передбачають зменшення масштабу бойових дій з 2025 року.

"Утім, ми всі розуміємо, що поки триватиме війна — державний борг продовжить зростати. У цьому плані вважаю надважливою дискусію, яка нарешті зрушила з місця щодо можливості конвертації заморожених активів банку Росії в гарантії за діючими та майбутніми зовнішніми запозиченнями України", — підкреслив Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, інвестори, які мають українські державні облігації на загальну суму 20 мільярдів доларів, об'єдналися в комітет кредиторів. Об'єднання націлене на впорядкування переговорів з українським урядом щодо реструктуризації боргу.

Ми також писали, що на початку 2024 року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.

держборг
Данило Гетманцев
гроші
борги
економіка
фінанси
бюджет

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