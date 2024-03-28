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На сколько вырос госдолг Украины с начала полномасштабного вторжения

28 марта 2024 08:19
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Госдолг Украины вырос больше чем наполовину — Гетманцев рассказал детали
Американская валюта. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За два года полномасштабной войны государственный долг Украины вырос более чем наполовину. По состоянию на конец февраля 2024 года он составил 5490,1 млрд грн, или 143,7 млрд долларов. Основной прирост госдолга произошел за счет привлечения внешних официальных льготных кредитов.

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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Он рассказал, что в течение февраля 2024 года величина госдолга в гривневом эквиваленте почти не изменялась, тогда как в валюте продолжала сокращаться.

Различная направленность тенденций объясняется прежде всего небольшой девальвацией (снижением) официального курса гривны с 37,87 до 38,21 грн/дол. соответственно на конец января и февраля.

"За январь-февраль 2024 года госдолг сократился на 0,5% в гривне ("минус" 29,4 млрд грн), в валютном эквиваленте сократился на 1,1% ("минус" 1,6 млрд дол.)", — сообщил Гетманцев.

В конце февраля структура государственного долга выглядела так:

  • 69,7% — внешний долг, 30,3% — внутренний;
  • 72,4% — долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,6% — долг в гривне;
  • 67,2% — долг с фиксированной ставкой, 32,8% — долг с переменной ставкой.

"В целом за два полных года полномасштабной войны (28 февраля 2022 года — 29 февраля 2024 года) государственный долг в гривне увеличился вдвое (+2 760 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 54% (+50,4 млрд дол.)", — сообщил политик.

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Источник: Telegram Данила Гетманцева

По словам Гетманцева, основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО). При этом большая часть внешнего долга уже реструктуризирована.

Он также отметил, что долговые риски остаются значительными в средне- и долгосрочной перспективе. Однако базовые сценарии долговой устойчивости предполагают уменьшение масштаба боевых действий с 2025 года.

"Впрочем, мы все понимаем, что пока будет продолжаться война — государственный долг продолжит расти. В этом плане считаю сверхважной дискуссию, которая наконец-то сдвинулась с места о возможности конвертации замороженных активов банка России в гарантии по действующим и будущим внешним заимствованиям Украины", — подчеркнул Гетманцев. 

Что еще стоит знать

Напомним, инвесторы, имеющие украинские государственные облигации на общую сумму 20 миллиардов долларов, объединились в комитет кредиторов. Объединение нацелено на упорядочение переговоров с украинским правительством по реструктуризации долга.

Мы также писали, что в начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.

госдолг
Даниил Гетманцев
деньги
долги
экономика
финансы
бюджет

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