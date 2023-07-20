Госпотребслужба предупредила об опасном кофе на украинском рынке

Продуктовый магазин. Фото: Unplush

Специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на украинском рынке опасного продукта. Речь идет о ввозе молотого кофе, который содержит вредное для здоровья вещество.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Предупреждение от Госпотребслужбы

Как говорится, речь идет о поставках кофе, произведенного в Италии. Было установлено, что в его составе содержится охратоксин А, имеющий отношение к плесневым грибам, который считается очень токсичными для человека.

В Госпотребслужбе отмечают, что опасный кофе уже может быть на полках столичных магазинов.

"Через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) поступило сообщение от 18 июля 2023 г. № 2023.4690-fup2 об обнаружении охратоксина А в молотом кофе", — говорится в сообщении.

Производителем является Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия. Продукт экспортировали из Австрии (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder). Получателем в Украине указано: ООО "ТД ГУРМАНДИЗ", ул. Константиновская 72, г. Киев.

Чем опасен охратоксин А

По данным ученых, Охратоксин А опасен тем, что может вызвать острые отравления, дающие серьезные осложнения на почки и печень с накопительным эффектом. Он может вызывать тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение, головокружение и судороги, а также рак.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинский рынок попали из Польши брокколи, которую, как оказалось, обработали опасным химическим препаратом - хлорпирифосом .

Ранее специалисты назвали продукты, замедляющие работу клеток, что приводит к преждевременному старению.