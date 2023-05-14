На українських ФОПів чекає низка змін з 1 липня: що очікувати

Людина працює з документами. Фото: Pexels

В Україні з 1 липня може набути чинності законопроєктом №8401, тож на ФОПів чекатимуть зміни. Зокрема, можуть скасувати пільги, а також повернути штрафи за роботу без касових/РРО.

Про це розповів бухгалтер Михайло Смоктович, передає "24 канал".

Читайте також:

Штрафи за роботу без касових/РРО

Смоктович розповів, що з 1 січня минулого року багато підприємців мали вже працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи POS-термінал/інтернет еквайринг. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд послабив цей обов'язок підприємцям.

"В значенні, що якщо ми не видаємо чек, штраф за це порушення, що здійснене в період дії воєнного часу не застосовують. Законопроєкт це послаблення анулює і з 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% — 150% від суми придбаного товару, без видачі чека. Тому варто буде задуматись про встановлення РРО/ПРРО", — наголосив Смоктович.

Планові перевірки

Бухгалтер вважає, що повернення планових перевірок не значною мірою вплине на діяльність підприємців. За його словами, позапланові та фактичні перевірки й так не заборонені.

"Разом з тим на один вид перевірок стане більше, а значить ймовірність потрапити під перевірку збільшується", — зазначив Смоктович.

Скасування пільги

Законопроєкт передбачає також скасування пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів 1 та 2 групи, тому з липня вони повинні будуть сплачувати його обов'язково.

Скасування 2% від прибутку для ФОПів 3 групи

Багато українських підприємців скористались ставкою єдиного податку у 2%, яка діє до кінця воєнного стану в країні.

"Точніше тепер до 1 липня 2023 року. Група зручна, адже ставка податку достатньо низька і звіти дуже прості в подачі. Та тепер з липня ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Та зважаючи, що все нове, що має працювати автоматично, в податковій працює гарно не часто, я б рекомендував перевестись на потрібну групу та ставку самостійно і заздалегідь", — сказав бухгалтер.

Чи був ухвалений законопроєкт

Законопроєкт №8401 наразі не є законом. За нього ще не голосувала Верховна рада та його не підписував Володимир Зеленський. Зміни для підприємців можуть з'явитися тільки після прийняття законопроєкту.

"Зважаючи, що текст змін наданий ще в лютому і їх досі не прийняли, маємо велику ймовірність, що вже й не приймуть. Та підприємці повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", — додав Смоктович.

Нагадаємо, в Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.