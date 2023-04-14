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В Україні деяким бізнесменам загрожують штрафи: що змінилося у квітні

14 квітня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — кому з підприємців загрожують штрафи
Український підприємець (ФОП). Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деяким підприємцям загрожують чималі штрафи через зміни законодавства, які запрацювали у квітні 2023 року. Необхідно повідомити про свій статус банки та інші фінансові установи.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на відповідний закон № 2888-ІХ.

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Закон передбачає, що всі фізособи-підприємці (ФОП) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мусять повідомити про свій статус у банки, фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітентам електронних грошей, де відкривають рахунки/електронні гаманці.

Якщо цього не зроблять і не повідомлять про свій статус під час відкриття рахунку/електронного гаманця, то будуть змушені заплатити штраф. Його розмір за кожний випадок неповідомлення становить 680 гривень.

Зростання кількості ФОП в Україні

Минулого року українці активно реєстрували новий бізнес. Загалом з'явилося понад 33,8 тис. нових юридичних осіб. Найбільша кількість реєстрацій припала на лютий — 4 106, а найменша на березень — лише 503.

2022-го у структурі розподілу за КВЕДами лідирувала сфера торгівлі. За числом зареєстрованих компаній найбільше з'явилося таких видів економічної діяльності:

  • оптова та роздрібна торгівля — 7,83 тис. юридичних осіб;
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 6,54 тис. юридичних осіб;
  • надання інших видів послуг — 3,82 тис. юридичних осіб;
  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 1,96 тис. юридичних осіб;
  • переробна промисловість — 1,82 тис. юридичних осіб.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні має запрацювати автоматичний обмін фінансовими та податковими даними із країнами Європейського союзу (ЄС). Юристи запевняють, що на українців чекає повна "детінізація" через розкриття банками відомостей про рахунки та залишки на них на запити податківців.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

 

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