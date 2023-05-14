Украинских ФОПов ждет ряд изменений с 1 июля: что ждать

Человек работает с документами. Фото: Pexels

В Украине с 1 июля может вступить в силу законопроект №8401, поэтому ФЛПов будут ждать изменения. В частности, могут отменить льготы, а также вернуть штрафы за работу без кассовых/РРО.

Об этом рассказал бухгалтер Михаил Смоктович, передает "24 канал".

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Штрафы за работу без кассовых/РРО

Смоктович рассказал, что с 1 января прошлого года многие предприниматели уже должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство ослабило эту обязанность предпринимателям.

"В значении, что если мы не выдаем чек, штраф за это нарушение, совершенное в период действия военного времени, не применяют. Законопроект это послабление аннулирует и с 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% — 150% от суммы приобретенного товара , без выдачи чека. Поэтому стоит задуматься об установлении РРО/ПРРО", — подчеркнул Смоктович.

Плановые проверки

Бухгалтер считает, что возвращение плановых проверок не в значительной степени отразится на деятельности предпринимателей. По его словам, внеплановые и фактические проверки и так не запрещены.

"Вместе с тем на один вид проверок станет больше, а значит, вероятность попасть под проверку увеличивается", — отметил Смоктович.

Отмена льготы

Законопроект предусматривает также отмену льготы по уплате единого налога для ФЛП 1 и 2 группы, поэтому с июля они должны будут платить его обязательно.

Отмена 2% от прибыли для ФЛП 3 группы

Многие украинские предприниматели воспользовались ставкой единого налога в 2%, которая действует до конца военного положения в стране.

"Точнее теперь до 1 июля 2023 года. Группа удобна, ведь ставка налога достаточно низкая и отчеты очень просты в подаче. Но теперь с июля находящиеся на этой ставке ФЛПы переводятся автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%. Но учитывая, что все новое, что должно работать автоматически, в налоговой работает нечасто, я бы рекомендовал перевестись на нужную группу и ставку самостоятельно и заранее", — сказал бухгалтер.

Был ли принят законопроект

Законопроект №8401 пока не закон. За него еще не голосовала Верховная рада, и его не подписывал Владимир Зеленский. Изменения для предпринимателей могут быть только после принятия законопроекта.

"Учитывая, что текст изменений предоставлен еще в феврале и их до сих пор не приняли, есть большая вероятность, что уже и не примут. Но предприниматели должны быть готовы к любому развитию событий", — добавил Смоктович.

Напомним, в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.