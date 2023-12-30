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На українських виробників алкоголю наклали значні штрафи — що сталося

30 грудня 2023 10:16
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
АМКУ оштрафував двох виробників алкоголю України — про які суми йдеться
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував виробника алкоголю ТОВ "ВИНАЛЬ" за розповсюдження недостовірної інформації щодо походження українських коньяків під маркою "ADJARI". Також значний штраф отримало ТОВ "Таїрово Вайнері" за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

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За що та які штрафи отримали українські виробники алкоголю

АМКУ оштрафував ТОВ "Таїрово Вайнері" на 946,9 тис. грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. В повідомленні сказано, що компанія незаконно використала в своїй господарській діяльності позначення "prosecco", яке раніше раніше почали використовувати "Консорціо Ді Тутела Делла Деномінаціоне Ді Оріджине Контролата Просекко", без їхнього дозволу. Це може призвести до неправомірного змішування з діяльністю цих суб'єктів господарювання.

Також антимонопольний комітет України виписав штраф у розмірі 10 млн грн ТОВ "ВИНАЛЬ" за розповсюдження інформації, що вводить в оману щодо походження українських коньяків "ADJARI". Ця дія могла вплинути на рішення покупців, які вважали продукцію за грузинську. Рішення Комітету прийнято на підставі скарг грузинських компаній, які виробляють оригінальні грузинські вина та коньяки. Компанія "ВИНАЛЬ" поширювала недостовірну інформацію через телебачення та Інтернет, порушуючи вимоги законодавства.

"Відповідно до законодавства, забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами)", — йдеться у повідомленні АМКУ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України створив Державний реєстр змовників на аукціонах. Йдеться про тих, кого покарано за законом "Про захист економічної конкуренції".

Також ми писали про те, що АМКУ планує затвердити новий механізм визначення розмірів штрафів за порушення законодавства у частині захисту економічної конкуренції. Регулятор підтримав відповідний проєкт розпорядження.

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