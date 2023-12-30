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На украинских производителей алкоголя наложили значительные штрафы — что произошло

30 декабря 2023 10:16
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
АМКУ оштрафовал двух производителей алкоголя Украины — о каких суммах идет речь
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал производителя алкоголя ООО "ВИНАЛЬ" за распространение недостоверной информации о происхождении украинских коньяков под маркой ADJARI. Также значительный штраф получило ООО "Таирово Вайнери" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

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АМКУ оштрафовал ООО "Таирово Вайнери" на 946,9 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. В сообщении сказано, что компания незаконно использовала в своей хозяйственной деятельности обозначение prosecco, которое ранее ранее начали использовать "Консорцио Ди Тутела Делла Деноминационе Ди Ориджине Контролата Просекко", без их разрешения. Это может привести к неправомерному смешиванию с деятельностью этих предприятий.

Также антимонопольный комитет Украины выписал штраф в размере 10 млн грн ООО "ВИНАЛЬ" за распространение вводящей в заблуждение информации о происхождении украинских коньяков ADJARI. Это действие могло повлиять на решения покупателей, считавших продукцию грузинской. Решение Комитета принято на основании жалоб грузинских компаний, производящих оригинальные грузинские вина и коньяки. Компания "ВИНАЛЬ" распространяла недостоверную информацию по телевидению и Интернету, нарушая требования законодательства.

"Согласно законодательству, запрещается выдавать за иностранные украинские вина, коньяки Украины и смеси (купажи) с иностранными винами (виноматериалами, коньяками, коньячными спиртами)", — говорится в сообщении АМКУ.

Что еще нужно знать

Напомним, что Антимонопольный комитет Украины создал Государственный реестр заговорщиков на аукционах. Речь идет о тех, кто наказан по закону "О защите экономической конкуренции".

Также мы писали, что АМКУ планирует утвердить новый механизм определения размеров штрафов за нарушение законодательства в части защиты экономической конкуренции. Регулятор поддержал соответствующий распоряжение.

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