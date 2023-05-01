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На українців з травня чекають штрафи через неоприлюднені доходи

1 травня 2023 16:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи через неоприлюднені доходи — українці до 1 травня мали подати декларації
Українська національна валюта. Фото: Unsplash
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадяни та фізособи-підприємці мали до 1 травня 2023 року подати декларації про доходи та доплатити податки. Йдеться про тих, хто отримував минулого року додатковий дохід, окрім основного.

Про це попереджали у Податковій службі України.

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Так, громадяни мали до 1 травня відзвітувати про додатковий прибуток, після чого, до 1 серпня, мусять сплатити податкові зобов’язання. У разі постійної роботи податки сплачують  роботодавці за співробітників, якщо ж кошти українці заробили самотужки, то мають заплатити податок самі, інакше — передбачений штраф.

Розмір податку — 19,5% (18% ПДФО та 1,5% — військовий збір), проте є винятки. Зокрема, менше доведеться платити за прибуток від продажу нерухомості. Також необхідно заплатити у разі:

  • здачі житла в оренду;
  • отримання спадщини;
  • підробітку;
  • продажу нерухомості чи авто.

При цьому сплачувати податки із благодійної допомоги не потрібно. Подавати декларацію можна було не лише за місцем реєстрації, а й через е-кабінет.

Якщо громадянин чи фізособа не подали декларацію, то можуть отримати штраф у розмірі 340 грн. У випадку повторної неподачі — 1020 грн. Якщо декларацію подали несвоєчасно або з перекрученими даними, то штраф становитиме 51-136 грн, та від 85 до 136 грн — за друге порушення. Якщо фізособа не мала змоги подати декларацію вчасно, то має право подати її протягом пів року після відновлення такої змоги.

Через дію воєнного стану в Україні усі передбачені штрафи не мають права застосовувати.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року податкова система запрацює на умовах, що існували до війни. Деяких фізосіб-підприємців можуть автоматично перевести на загальну систему оподаткування.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.

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