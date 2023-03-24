Штрафи від податкової — рахунки українців стануть доступні контролюючим органам

Це передбачено ухваленим законопроєктом №8131

В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою. Йдеться про стандарт CRS.

Відповідний законопроєкт днями ухвалила Верховна Рада Україна (ВРУ), свідчить інформація на парламентському сайті.

Що змінить закон для податківців

Йдеться про законопроєкт №8131, який був одним з найбільш значущих складових у євроінтеграційному пакеті законодавчих актів, які Україна мала затвердити у напрямку руху до Європейського Союзу (ЄС).

Його норми дозволяють запустити автоматичний обмін інформацією щодо банківських рахунків українських платників податків, відкритих за кордоном, а також рахунків компаній.

Які ризики для платників податків

Завдяки цьому Державна податкова служба отримає інструменти відстеження тих, хто може ухилятися від податків, а також бенефіціарів контрольованих іноземних фірм.

При цьому податкові резиденти України також потраплять під нагляд. Податківці отримають доступ до інформації про те, які рахунки мають за межами країни українці, яким бізнесом володіють, у яких трастах беруть участь.

Закон наділяє всі українські банківські та небанківські структури статусом фінансового агента. Вони не тільки оперуватимуть інформацією про рахунки іноземних клієнтів, а й автоматично передаватимуть у податкові органи. Проте дані, які підлягають обміну в рамках стандарту CRS, поширюватимуться на обмежене кола осіб:

власник рахунку — фізична особа-нерезидент чи її партнерство;

власник рахунку — юридична особа-нерезидент чи постійне представництво нерезидента;

власник фінансового рахунку — будь-яка компанія, яка не є фінансовим агентом чи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) нерезидента.

Які очікуються штрафи

Фінансовим агентам доручать здійснювати комплексну перевірку (due diligence) рахунків та передавати податківцям.

Податкова здійснюватиме дистанційно перевірку інформації про рахунки, що передаються їй агентами упродовж 30 днів. Фінансові агенти зберігатимуть документацію, пов'язану з CRS, мінімум п'ять років.

При цьому за невиконання вимог обміну даними штрафуватимуть самих фінансових агентів. Розмір штрафу становитиме 100 мінімальних заробітних плат (670 тисяч грн). Банк чи страхова компанія, навіть сплативши штраф, не будуть звільнені від обов'язку передати податкову інформацію про рахунки.

Штрафи застосовуватимуть і до власників рахунків за надання недостовірних даних на таку ж саму суму. Після сплати штрафу платнику податків все одно треба відзвітувати перед податківцями.

Фінансові агенти будуть змушені надавати інформацію не лише в автоматичному режимі, а й на запит Державної податкової служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.