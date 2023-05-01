Штрафы из-за необнародованных доходов — украинцы до 1 мая должны были подать декларации

Украинская национальная валюта. Фото: Unsplash

В Украине граждане и физлица-предприниматели должны были до 1 мая 2023 года подать декларации о доходах и доплатить налоги. Речь идет о тех, кто получал в прошлом году дополнительный доход, кроме основного.

Об этом предупреждали в Налоговой службе Украины.

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Так, граждане должны до 1 мая должны были отчитаться о дополнительной прибыли, после чего, до 1 августа, должны уплатить налоговые обязательства. В случае постоянной работы налоги платят работодатели за сотрудников, если средства украинцы заработали самостоятельно, то должны заплатить налог сами, иначе — предусмотренный штраф.

Размер налога — 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% — военный сбор), однако есть исключения. В частности, меньше придется платить за прибыль от продажи недвижимости. Также необходимо заплатить в случае:

сдачи жилья в аренду;

получения наследства;

подработки;

продажи недвижимости или авто.

При этом платить налоги с благотворительной помощи не нужно. Подавать декларацию можно было не только по месту регистрации, но и через е-кабинет.

Если гражданин или физлицо не подали декларацию, то могут получить штраф в размере 340 грн. В случае повторной неподачи — 1020 грн. Если декларацию подали несвоевременно или с искаженными данными, то штраф будет составлять 51-136 грн и от 85 до 136 грн — за второе нарушение. Если у физлица не было возможности подать декларацию вовремя, то имеет право подать ее в течение полугода после возобновления такой возможности.

Из-за действия военного положения в Украине все предусмотренные штрафы не имеют права применять.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года налоговая система заработает на условиях, существовавших до войны. Некоторые физлица-предприниматели могут автоматически перевести на общую систему налогообложения.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.