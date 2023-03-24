Штрафы от налоговой — счета украинцев станут доступны контролирующим органам

Это предусмотрено принятым законопроектом №8131

В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством. Речь идет о стандарте CRS.

Соответствующий законопроект на днях приняла Верховная Рада Украины (ВРУ), свидетельствует информация на парламентском сайте.

Что изменит закон для налоговиков

Речь идет о законопроекте №8131, который являлся одной из наиболее значимых составляющих в евроинтеграционном пакете законодательных актов, которые Украина должна была утвердить на пути движения в Европейский Союз (ЕС).

Его нормы позволяют запустить автоматический обмен информацией о банковских счетах украинских налогоплательщиков, открытых за границей, а также счетах компаний.

Какие риски для налогоплательщиков

Благодаря этому Государственная налоговая служба получит инструменты отслеживания тех, кто может уклоняться от налогов, а также бенефициаров контролируемых иностранных фирм.

При этом налоговые резиденты Украины также попадут под надзор. Налоговики получат доступ к информации о том, какие счета имеют за пределами страны украинцы, каким бизнесом владеют, в каких трастах участвуют.

Закон наделяет все украинские банковские и небанковские структуры статусом финансового агента. Они будут не только оперировать информацией о счетах иностранных клиентов, но и автоматически передавать в налоговые органы. Однако данные, подлежащие обмену в рамках стандарта CRS, будут распространяться на ограниченный круг лиц:

владелец счета — физическое лицо-нерезидент или его партнерство;

владелец счета — юридическое лицо-нерезидент или постоянное представительство нерезидента;

собственник финансового счета — любая компания, не являющаяся финансовым агентом или конечным бенефициарным собственником (контролером) нерезидента.

Какие ожидаются штрафы

Финансовым агентам поручат проводить комплексную проверку (due diligence) счетов и передавать налоговикам.

Налоговая будет осуществлять дистанционно проверку информации о счетах, передаваемых ей агентами в течение 30 дней. Финансовые агенты будут хранить документацию, связанную с CRS минимум пять лет.

При этом за невыполнение требований обмена данными будут штрафовать самих финансовых агентов. Размер штрафа составит 100 минимальных зарплат (670 тысяч грн). Банк или страховая компания, даже уплатив штраф, не будут освобождены от обязанности передать в налоговую информацию о счетах.

Штрафы будут применяться и к владельцам счетов за предоставление недостоверных данных на такую же сумму. После уплаты штрафа налогоплательщику все равно нужно отчитаться перед налоговиками.

Финансовые агенты будут вынуждены предоставлять информацию не только в автоматическом режиме, но и по запросу Государственной налоговой службы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще должна рассмотреть Верховная Рада.