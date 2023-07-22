Які негативні фактори впливатимуть на велику приватизацію в Україні

Промислове підприємство. Фото: google.com

Якщо оминути традиційні для приватизації в Україні корупційні скандали, які завжди відлякували іноземний капітал, на успіх великої приватизації, яка відновилася наприкінці червня, впливатимуть три негативних фактори.

Про це в докладному коментарі ексклюзивно для Новини.LIVE розказав партнер та співкерівник практики Угоди з державною і комунальною власністю юридичної компанії Arzinger Андрій Підгайний.

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Перша проблема — жахливий фінансово-економічний і технічний стан підприємств, який вимагає належної підготовки до кожної транзакції. Йдеться не лише про покращення привабливості об'єктів, але й про наявність технічної документації, без якої неможливо укладати угоди.

Друга проблема пов'язана з першою — це низький рівень інституційної спроможності органів приватизації. Йдеться про брак фінансових і людських ресурсів для підготовки великої кількості об'єктів до продажу.

І третя проблема — постійна зміна правил і процедур. Не маючи ресурсів, кожний новий голова Фонду намагався змінити закони для спрощення і скорочення процедури приватизації, перекладаючи ризики на покупців.

"Чинний голова Фонду також не є виключенням. Однак останні ініційовані ним законодавчі зміни, завдяки яким власне і розблокована велика приватизація, перш за все спрямовані на підвищення інституційної спроможності Фонду державного майна", — констатує співрозмовник Новини.LIVE.

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Нагадаємо, 20 червня Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає старт відновленню приватизації великих об’єктів під час дії воєнного стану в країні.

Схвалений Президентом закон дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (вартістю від 250 млн гривень) і дає старт реорганізації структури Фонду державного майна, що має підвищити ефективність його роботи.

На приватизаційні аукціони вже у третьому кварталі 2023 року планують виставити, зокрема, Одеський припортовий завод, Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Запорізький титано-магнієвий комбінат, підприємство "Індар" та Центренерго.

Голова Фонду Рустем Умєров очікує, що поновлення великої приватизації принесе в державний бюджет до 400 млн доларів уже до кінця року.

