Какие негативные факторы будут влиять на большую приватизацию в Украине

Промышленное предприятие. Фото: google.com

Если не учитывать традиционные для приватизации в Украине коррупционные скандалы, которые всегда отпугивали иностранный капитал, на успех возобновившейся в конце июня крупной приватизации будут влиять три негативных фактора.

Об этом в подробном комментарии эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал партнер и соруководитель практики Договора с государственной и коммунальной собственностью юридической компании Arzinger Андрей Пидгайный.

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Риски и "подводные камни" приватизации

Первая проблема — ужасное финансово-экономическое и техническое состояние предприятий, требующее должной подготовки к каждой транзакции. Речь идет не только об улучшении привлекательности объектов, но и о наличии технической документации, без которой невозможно заключать сделки.

Вторая проблема связана с первой — это низкий уровень институциональной способности органов приватизации. Речь идет о нехватке финансовых и человеческих ресурсов для подготовки большого количества объектов к продаже.

И третья проблема — постоянное изменение правил и процедур. Не имея ресурсов, каждый новый глава Фонда пытался изменить законы для упрощения и сокращения процедуры приватизации, перекладывая риски на покупателей.

"Действующий глава Фонда также не исключение. Однако последние инициированные им законодательные изменения, благодаря которым собственно и разблокирована крупная приватизация, прежде всего направлены на повышение институционной состоятельности Фонда государственного имущества", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

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Напомним, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов во время действия военного положения в стране.

Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.

На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 года планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.

Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление большой приватизации принесет в государственный бюджет до 400 млн долларов уже к концу года.