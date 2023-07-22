Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow На успех большой приватизации в Украине будут влиять три негативных фактора: чего ожидать arrow

На успех большой приватизации в Украине будут влиять три негативных фактора: чего ожидать

22 июля 2023 07:05
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Какие негативные факторы будут влиять на большую приватизацию в Украине
Промышленное предприятие. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Если не учитывать традиционные для приватизации в Украине коррупционные скандалы, которые всегда отпугивали иностранный капитал, на успех возобновившейся в конце июня крупной приватизации будут влиять три негативных фактора.

Об этом в подробном комментарии эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал партнер и соруководитель практики Договора с государственной и коммунальной собственностью юридической компании Arzinger Андрей Пидгайный.

Читайте также:

Риски и "подводные камни" приватизации

Первая проблема — ужасное финансово-экономическое и техническое состояние предприятий, требующее должной подготовки к каждой транзакции. Речь идет не только об улучшении привлекательности объектов, но и о наличии технической документации, без которой невозможно заключать сделки.

Вторая проблема связана с первой — это низкий уровень институциональной способности органов приватизации. Речь идет о нехватке финансовых и человеческих ресурсов для подготовки большого количества объектов к продаже.

И третья проблема — постоянное изменение правил и процедур. Не имея ресурсов, каждый новый глава Фонда пытался изменить законы для упрощения и сокращения процедуры приватизации, перекладывая риски на покупателей.

"Действующий глава Фонда также не исключение. Однако последние инициированные им законодательные изменения, благодаря которым собственно и разблокирована крупная приватизация, прежде всего направлены на повышение институционной состоятельности Фонда государственного имущества", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война — не лучшее время для большой приватизации: основные риски

Напомним, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов во время действия военного положения в стране.

Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.

На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 года планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.

Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление большой приватизации принесет в государственный бюджет до 400 млн долларов уже к концу года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз