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На валютному ринку чергові коливання — скільки коштує долар

27 березня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 28 березня — долар у банках упав у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у деяких банках почав опускатися після кількаденного підвищення. Національний банк України (НБУ) теж знизив офіційний курс на четвер, 28 березня.

Про це йдеться на порталі Нацбанку та сайтах, що відстежують ситуацію на валютному ринку.

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За даними регулятора, офіційні курси іноземних валют затверджено на рівні:

  • долар — 39,22 грн (-0,12);
  • євро — 42,44 грн (+0,25);
  • злотий — 9,83 грн (+0,07).

Курс валют у банках

Як повідомляє портал Kurs, долар на готівковому ринку дешевшає. У купівлі коштує 39,02 грн (-0,03), у продажу — 39,50 грн (-0,05). Євро у купівлі становить 42,30 грн (-0,02), у продажу — 42,99 грн (-0,05).

ПриватБанк купує долар за 38,90 грн (-0,05), продає — за 39,50 грн (-0,05). У Райффайзен Банку у купівлі коштує 39,10 грн (+0,10), у продажу — 39,41 грн (+0,08). Ощадбанк долар купує за 39,20 грн (0,00), продає — за 39,70 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінниках долар знову подорожчав: купують за 39,35 грн (+0,10), продають — за 39,45 грн (+0,08). Євровалюта коштує у купівлі 42,85 грн (+0,05), у продажу — 43,00 грн (0,00).

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Нагадаємо, на думку експертів, ринкові коливання готівкового курсу долара були зумовлені ситуативними чинниками, коли готівковий сегмент ринку оперативно зреагував на міжбанківський ринок, де залишається вирішальним чинником впливу на курс активні інтервенції Нацбанку з продажем валюти. Ще один чинник — психологічний.

Також повідомлялося, що НБУ може відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.

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