Курс валют на 28 марта — доллар в банках упал в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в некоторых банках стал опускаться после многодневного повышения. Национальный банк Украины (НБУ) тоже снизил официальный курс на четверг, 28 марта.

Об этом говорится на портале Нацбанка и сайтах, отслеживающих ситуацию на валютном рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

По данным регулятора, официальные курсы иностранных валют утверждены на уровне:

доллар — 39,22 грн (-0,12);

евро — 42,44 грн (+0,25);

злотый — 9,83 грн (+0,07).

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, доллар на наличном рынке дешевеет. В покупке стоит 39,02 грн (-0,03), в продаже — 39,50 грн (-0,05). Евро в покупке составляет 42,30 грн (-0,02), в продаже — 42,99 грн (-0,05).

ПриватБанк покупает доллар за 38,90 грн (-0,05), продает — за 39,50 грн (-0,05). В Райффайзен Банке в покупке стоит 39,10 грн (+0,10), в продаже — 39,41 грн (+0,08). Ощадбанк доллар покупает за 39,20 грн (0,00), продает — за 39,70 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменниках доллар снова подорожал: покупают за 39,35 грн (+0,10), продают — за 39,45 грн (+0,08). Евровалюта стоит в покупке 42,85 грн (+0,05), в продаже — 43,00 грн (0,00).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, по мнению экспертов, рыночные колебания наличного курса доллара были обусловлены ситуативными факторами, когда наличный сегмент рынка оперативно отреагировал на межбанковский рынок, где остается решающим фактором влияния на курс активные интервенции Нацбанка с продажей валюты. Еще один фактор — психологический.

Также сообщалось, что НБУ может отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.