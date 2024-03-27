Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow На валютном рынке очередные колебания — сколько стоит доллар arrow

На валютном рынке очередные колебания — сколько стоит доллар

27 марта 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 28 марта — доллар в банках упал в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в некоторых банках стал опускаться после многодневного повышения. Национальный банк Украины (НБУ) тоже снизил официальный курс на четверг, 28 марта.

Об этом говорится на портале Нацбанка и сайтах, отслеживающих ситуацию на валютном рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

По данным регулятора, официальные курсы иностранных валют утверждены на уровне:

  • доллар — 39,22 грн (-0,12);
  • евро — 42,44 грн (+0,25);
  • злотый — 9,83 грн (+0,07).

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, доллар на наличном рынке дешевеет. В покупке стоит 39,02 грн (-0,03), в продаже — 39,50 грн (-0,05). Евро в покупке составляет 42,30 грн (-0,02), в продаже — 42,99 грн (-0,05).

ПриватБанк покупает доллар за 38,90 грн (-0,05), продает — за 39,50 грн (-0,05). В Райффайзен Банке в покупке стоит 39,10 грн (+0,10), в продаже — 39,41 грн (+0,08). Ощадбанк доллар покупает за 39,20 грн (0,00), продает — за 39,70 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменниках доллар снова подорожал: покупают за 39,35 грн (+0,10), продают — за 39,45 грн (+0,08). Евровалюта стоит в покупке 42,85 грн (+0,05), в продаже — 43,00 грн (0,00).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, по мнению экспертов, рыночные колебания наличного курса доллара были обусловлены ситуативными факторами, когда наличный сегмент рынка оперативно отреагировал на межбанковский рынок, где остается решающим фактором влияния на курс активные интервенции Нацбанка с продажей валюты. Еще один фактор — психологический.

Также сообщалось, что НБУ может отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

курс валют
курс гривны
курс евро
доллар
евро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные