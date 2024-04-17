Курс валют на 18 квітня — Нацбанк змінив вартість долара

На валютному ринку курсові коливання — нова ціна долара від НБУ
Курс долара на готівковому ринку України після кількаденного подорожчання почав незначно знижуватися. У Національному банку України (НБУ) також опустили офіційний долар на 18 квітня 2024 року.
Про це інформує пресцентр НБУ та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 39,54 грн (-0,03);
- євро — 42,05 грн (-0,07);
- злотий — 9,66 грн (-0,04).
Курс валют у банках
За інформацією порталу Kurs, долар та євро дещо змінились в ціні. Американську валюту купують за 39,35 грн (-0,01), продають — 39,85 грн (0,00). Євро у купівлі коштує 42,04 грн (+0,02), у продажу — 42,75 грн (-0,01).
Водночас держфінустанова "ПриватБанк" вирішила підвищити курс долара у купівлі до 39,25 грн (+0,05), у продажу — до 39,85 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (+0,15), продає — за 39,71 грн (-0,02). Ощадбанк долар купує за 39,35 грн (0,00), продає — за 39,90 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах долар продовжує дорожчати: купують за 39,75 грн (+0,07), продають — за 39,85 грн (+0,07). Євровалюта коштує у купівлі 42,70 грн (+0,05), у продажу — 42,90 грн (+0,05).
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Нагадаємо, оскільки останніми днями в Україні курс долара почав стрімко зростати, Новини.LIVE запитали у штучного інтелекту (ШІ), як зміниться в Україні курс долара до кінця 2024 року.
Також повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.
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