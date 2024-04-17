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На валютному ринку курсові коливання — нова ціна долара від НБУ

17 квітня 2024 23:25
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 18 квітня — Нацбанк змінив вартість долара
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку України після кількаденного подорожчання почав незначно знижуватися. У Національному банку України (НБУ) також опустили офіційний долар на 18 квітня 2024 року.

Про це інформує пресцентр НБУ та моніторингові сайти.

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Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,54 грн (-0,03);
  • євро — 42,05 грн (-0,07);
  • злотий — 9,66 грн (-0,04).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, долар та євро дещо змінились в ціні. Американську валюту купують за 39,35 грн (-0,01), продають — 39,85 грн (0,00). Євро у купівлі коштує 42,04 грн (+0,02), у продажу — 42,75 грн (-0,01).

Водночас держфінустанова "ПриватБанк" вирішила підвищити курс долара у купівлі до 39,25 грн (+0,05), у продажу — до 39,85 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (+0,15), продає — за 39,71 грн (-0,02). Ощадбанк долар купує за 39,35 грн (0,00), продає — за 39,90 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах долар продовжує дорожчати: купують за 39,75 грн (+0,07), продають — за 39,85 грн (+0,07). Євровалюта коштує у купівлі 42,70 грн (+0,05), у продажу — 42,90 грн (+0,05).

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Нагадаємо, оскільки останніми днями в Україні курс долара почав стрімко зростати, Новини.LIVE запитали у штучного інтелекту (ШІ), як зміниться в Україні курс долара до кінця 2024 року.

Також повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.

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