Курс валют на 18 квітня — Нацбанк змінив вартість долара

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку України після кількаденного подорожчання почав незначно знижуватися. У Національному банку України (НБУ) також опустили офіційний долар на 18 квітня 2024 року.

Про це інформує пресцентр НБУ та моніторингові сайти.

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Курс долара, євро та злотого

Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,54 грн (-0,03);

євро — 42,05 грн (-0,07);

злотий — 9,66 грн (-0,04).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, долар та євро дещо змінились в ціні. Американську валюту купують за 39,35 грн (-0,01), продають — 39,85 грн (0,00). Євро у купівлі коштує 42,04 грн (+0,02), у продажу — 42,75 грн (-0,01).

Водночас держфінустанова "ПриватБанк" вирішила підвищити курс долара у купівлі до 39,25 грн (+0,05), у продажу — до 39,85 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (+0,15), продає — за 39,71 грн (-0,02). Ощадбанк долар купує за 39,35 грн (0,00), продає — за 39,90 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах долар продовжує дорожчати: купують за 39,75 грн (+0,07), продають — за 39,85 грн (+0,07). Євровалюта коштує у купівлі 42,70 грн (+0,05), у продажу — 42,90 грн (+0,05).

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Нагадаємо, оскільки останніми днями в Україні курс долара почав стрімко зростати, Новини.LIVE запитали у штучного інтелекту (ШІ), як зміниться в Україні курс долара до кінця 2024 року.

Також повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.