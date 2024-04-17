Курс валют на 18 апреля — Нацбанк изменил стоимость доллара

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке Украины после многодневного подорожания начал незначительно снижаться. В Национальном банке Украины (НБУ) также опустили официальный доллар на 18 апреля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ и мониторинговые сайты.

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Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,54 грн (-0,03);

евро — 42,05 грн (-0,07);

злотый — 9,66 грн (-0,04).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, доллар и евро несколько изменились в цене. Американскую валюту покупают за 39,35 грн (-0,01), продают — за 39,85 грн (0,00). Евро в покупке стоит 42,04 грн (+0,02), в продаже — 42,75 грн (-0,01).

В то же время госфинучреждение "ПриватБанк" решило повысить курс доллара в покупке до 39,25 грн (+0,05), в продаже — до 39,85 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (+0,15), продает — за 39,71 грн (-0,02). Ощадбанк доллар покупает за 39,35 грн (0,00), продает — за 39,90 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах доллар продолжает дорожать: покупают за 39,75 грн (+0,07), продают — за 39,85 грн (+0,07). Евровалюта стоит в покупке 42,70 грн (+0,05), в продаже — 42,90 грн (+0,05).

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Напомним, поскольку в последние дни в Украине курс доллара начал стремительно расти, Новини.LIVE спросили у искусственного интеллекта (ИИ), как изменится в Украине курс доллара до конца 2024 года.

Также сообщалось, что в Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют подорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.