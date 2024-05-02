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На валютному ринку України різкі коливання — як змінився курс долара

2 травня 2024 23:25
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 3 травня — банки та обмінники опустили долар у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку наприкінці робочого тижня пішов на спад. Національний банк України (НБУ) також затвердив на 3 травня 2024 року американську валюту на нижчому рівні.

Такі дані оприлюднила пресслужба НБУ, а також портали з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на рівні:

  • долар — 39,53 грн (-0,10);
  • євро — 42,30 грн (+0,01);
  • злотий — 9,77 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, у середньому американська валюта знизилась ціні. Долар купують за 39,38 грн (-0,08), продають — за 39,88 грн (-0,05). Євро коштує у купівлі — 42,20 грн (+0,01), у продажу — 42,89 грн (-0,02).

У держфінустанові ПриватБанк долар кілька днів незмінний: у купівлі коштує 39,30 грн (0,00), у продажу —  39,90 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,35 грн (+0,05), продає — за 39,82 грн (-0,03). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар незначно впав у ціні: купують за 39,75 грн (-0,02), продають — за 39,85 грн (-0,02). Євро коштує у купівлі 42,70 грн (0,00), під час продажу — 42,85 грн (-0,02).

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Нагадаємо, у квітні 2024 року українці продовжували активно купувати валюту в банках, незважаючи на подорожчання долара. Обсяги купівлі минулого місяця зросли.

Також в НБУ готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.

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