Курс валют на 3 травня — банки та обмінники опустили долар у ціні

На валютному ринку України різкі коливання — як змінився курс долара
Курс долара на готівковому ринку наприкінці робочого тижня пішов на спад. Національний банк України (НБУ) також затвердив на 3 травня 2024 року американську валюту на нижчому рівні.
Такі дані оприлюднила пресслужба НБУ, а також портали з моніторингу ситуації на валютному ринку.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на рівні:
- долар — 39,53 грн (-0,10);
- євро — 42,30 грн (+0,01);
- злотий — 9,77 грн (+0,03).
Курс валют у банках
Як пише портал Kurs, у середньому американська валюта знизилась ціні. Долар купують за 39,38 грн (-0,08), продають — за 39,88 грн (-0,05). Євро коштує у купівлі — 42,20 грн (+0,01), у продажу — 42,89 грн (-0,02).
У держфінустанові ПриватБанк долар кілька днів незмінний: у купівлі коштує 39,30 грн (0,00), у продажу — 39,90 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,35 грн (+0,05), продає — за 39,82 грн (-0,03). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінниках долар незначно впав у ціні: купують за 39,75 грн (-0,02), продають — за 39,85 грн (-0,02). Євро коштує у купівлі 42,70 грн (0,00), під час продажу — 42,85 грн (-0,02).
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Нагадаємо, у квітні 2024 року українці продовжували активно купувати валюту в банках, незважаючи на подорожчання долара. Обсяги купівлі минулого місяця зросли.
Також в НБУ готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.
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