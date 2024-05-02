НБУ фіксує зростання попиту на валюту у квітні — дані НБУ

Американська валюта в руках. Фото: Pexels

У квітні 2024 року українці продовжували активно купувати валюту в банках, незважаючи на подорожчання долара. Обсяги купівлі минулого місяця зросли.

Про це свідчить інформація Національного банку України (НБУ).

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Попит на валюту у банках у квітні

Як йдеться в наведених даних, населення здійснило операції в банках з готівковою та безготівковою валютою на такі суми:

продало — на 1,574 млрд доларів (в еквіваленті);

купило — на 2,302 млрд доларів.

Таким чином, обсяг чистої купівлі валюти становив 727,7 млн доларів. Якщо порівнювати з показником березня, то обсяг купівлі зріс на 26,6%. Тоді громадяни купили 574,9 млн доларів.

У Національному банку нагадали, що з початку року обсяг купівлі валюти громадянами у банках сягнув 3,23 млрд доларів.

Зростання курсу долара у квітні

У квітні курс американської валюти на готівковому ринку дотримувався тенденції поступового зростання. Зокрема, були дні, коли долар долав позначку 40 гривень. За місяць курс зріс із 39,45 до 39,80 грн/дол., тобто на 0,35 грн.

Зараз готівковий курс фактично повністю залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку, де Нацбанк контролює та визначає, яким буде курс. За цей час на міжбанку курс зріс з 39,00 до 39,60 грн/дол. При цьому кілька разів оновлював історичні рекорди. Зокрема, 22 квітня офіційний долар сягнув позначки 39,78 грн/дол.

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у НБУ готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.

Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.