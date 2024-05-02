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На валютном рынке Украины резкие колебания — как изменился курс доллара

2 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 3 мая — банки и обменники опустили доллар в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке в конце рабочей недели пошел на убыль. Национальный банк Украины (НБУ) также утвердил на 3 мая 2024 года американскую валюту на более низком уровне.

Такие данные обнародовала пресс-служба НБУ, а также порталы по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на уровне:

  • доллар — 39,53 грн (-0,10);
  • евро — 42,30 грн (+0,01);
  • злотый — 9,77 грн (+0,03).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, в среднем американская валюта снизилась цене. Доллар покупают за 39,38 грн (-0,08), продают — за 39,88 грн (-0,05). Евро стоит в покупке — 42,20 грн (+0,01), в продаже — 42,89 грн (-0,02).

В госфинучреждении ПриватБанк доллар несколько дней неизменен: в покупке стоит 39,30 грн (0,00), в продаже – 39,90 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,35 грн (+0,05), продает — за 39,82 грн (-0,03). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,50 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар незначительно упал в цене: покупают за 39,75 грн (-0,02), продают — за 39,85 грн (-0,02). Евро стоит в покупке 42,70 грн (0,00), при продаже — 42,85 грн (-0,02).

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Напомним, в апреле 2024 года украинцы продолжали активно покупать валюту в банках, несмотря на подорожание доллара. Объемы покупки в прошлом месяце выросли.

Также в НБУ готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время

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