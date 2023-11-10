Зарплата нардепів зросте — скільки грошей виділять на парламент у 2024 році

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

У 2024 році на бюджетне фінансування Управління справами Апарату Верховної Ради спрямують на 300 млн гривень більше коштів. Сума зросте до 2,95 млрд гривень, зокрема через те, що народним депутатам підвищать виплати.

Про це йдеться у постанові №10222 щодо кошторису ВРУ.

Читайте також:

Деталі фінансування у 2024 році Апарату ВРУ

За словами народного депутата від фракції "Голос", заступника голови Фінансового комітету ВРУ Ярослава Железняка, таке суттєве збільшення видатків на нардепів пояснюється тим, що виплати політикам залежать від розміру прожиткового мінімуму. Його, як відомо, підвищать з 1 січня 2024 року до 3028 гривень. Цьогоріч він становить 2684 гривень.

Зокрема, на законотворчу діяльність спрямують 1,41 млрд гривень, на оплату праці з нарахуваннями — 945,7 млн гривень. На соціальне забезпечення — 424,4 млн гривень. У 2023-му на виплати нардепам передбачалося 840 млн гривень.

Близько 1,13 млрд грн спрямують на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи ВРУ.

На телеканал "Рада" та урядову газету "Голос України" для висвітлення діяльності влади передбачено понад 198 млн гривень. 169 млн гривень отримає телеканал "Рада", стільки ж, як і цьогоріч.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що дослідження ринкових тенденцій в Україні виявило постійний дефіцит спеціалізованих професіоналів, з яким стикаються роботодавці під час пошуку відповідних кандидатів на відкриті позиції. При цьому брак кадрів змушує роботодавців підвищувати зарплати.

Також ми повідомляли, що у Верховній Раді України (ВРУ) планують поновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.