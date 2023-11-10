Зарплата нардепов вырастет — сколько денег выделят на парламент в 2024 году

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

В 2024 году на бюджетное финансирование Управделами Аппарата Верховной Рады направят на 300 млн гривен больше средств. Сумма вырастет до 2,95 млрд гривен, в том числе из-за того, что народным депутатам повысят выплаты.

Об этом говорится в постановлении №10222 о смете ВРУ.

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По словам народного депутата от фракции "Голос", заместителя главы Финансового комитета ВРУ Ярослава Железняка, такое существенное увеличение расходов на нардепов объясняется тем, что выплаты политикам зависят от размера прожиточного минимума. Его, как известно, повысят с 1 января 2024 года до 3028 гривен. В этом году он составляет 2684 грн.

В частности, на законотворческую деятельность направят 1,41 млрд гривен, на оплату труда с начислениями — 945,7 млн гривен. На социальное обеспечение — 424,4 млн гривен. В 2023 году на выплаты нардепам предполагалось 840 млн гривен.

Около 1,13 млрд грн будет направлено на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение работы ВРУ.

На телеканал "Рада" и правительственную газету "Голос Украины" для освещения деятельности власти предусмотрено более 198 млн гривен. 169 млн гривен получит телеканал "Рада", столько же, сколько в этом году.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что исследование рыночных тенденций в Украине выявило постоянный дефицит специализированных профессионалов, с которыми сталкиваются работодатели при поиске соответствующих кандидатов на открытые позиции. При этом нехватка кадров заставляет работодателей повышать зарплату.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) планируется возобновить законодательство о труде и облегчить условия работы украинцев во время войны. Речь идет о проекте закона №10164.