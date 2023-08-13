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Надбавка до пенсії: яка категорія пенсіонерів має право на доплату 800 грн

13 серпня 2023 13:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Надбавка до пенсії — хто має право отримати 800 грн
Пенсіонерка. Фото: Freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть отримати надбавки до пенсії. Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень. 

Новини.LIVE з'ясували, хто може отримати доплати.

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Які категорії пенсіонерів можуть отримати доплати

Як відомо, доплати можуть отримати три категорії пенсіонерів. Йдеться про:

  • пенсіонерів від 80 років, які не мають працездатних родичів;
  • громадян, які потребують особливого догляду;
  • самотніх літніх людей.

Для того, аби отримати цю доплату необхідно отримувати пенсії за віком в Україні. Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень. 

Проте варто зазначити, що сума доплати змінюється з підвищенням прожиткового мінімуму.

Що потрібно для того, аби отримати доплати

Для того, аби пенсіонери могли отримати ці доплати необхідно зібрати цілий пакет документів, а саме:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • відповідна заява,
  • витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером,
  • висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

За відповідною допомогою потрібно звернутись в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат та заробітних плат у бюджетній сфері у липні 2023 року. Повністю покладались на фінпідтримку міжнародних партнерів.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.

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