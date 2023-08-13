Надбавка к пенсии – кто имеет право получить 800 грн

Прибавка к пенсии: какая категория пенсионеров имеет право на доплату 800 грн
Некоторые категории пенсионеров в Украине могут получить надбавки к пенсии. Размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.
Новини.LIVE выяснили, кто может получить доплаты.
Какие категории пенсионеров могут получить доплаты
Как известно, доплаты могут получить три категории пенсионеров. Речь идет о:
- пенсионерах от 80 лет, не имеющих трудоспособных родственников;
- гражданах, нуждающихся в особом уходе;
- одиноких пожилых людей.
Для того чтобы получить эту доплату необходимо получать пенсии по возрасту в Украине. Размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.
Однако следует отметить, что сумма доплаты меняется с повышением прожиточного минимума.
Что нужно для того, чтобы получить доплаты
Для того чтобы пенсионеры могли получить эти доплаты, необходимо собрать целый пакет документов, а именно:
- паспорт,
- идентификационный код,
- соответствующее заявление,
- выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером,
- заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.
За соответствующей помощью следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.
Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и заработных плат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.
Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.