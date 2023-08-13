Надбавка к пенсии – кто имеет право получить 800 грн

Пенсионерка. Фото: Freepik

Некоторые категории пенсионеров в Украине могут получить надбавки к пенсии. Размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.

Новини.LIVE выяснили, кто может получить доплаты.

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Какие категории пенсионеров могут получить доплаты

Как известно, доплаты могут получить три категории пенсионеров. Речь идет о:

пенсионерах от 80 лет, не имеющих трудоспособных родственников;

гражданах, нуждающихся в особом уходе;

одиноких пожилых людей.

Для того чтобы получить эту доплату необходимо получать пенсии по возрасту в Украине. Размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.

Однако следует отметить, что сумма доплаты меняется с повышением прожиточного минимума.

Что нужно для того, чтобы получить доплаты

Для того чтобы пенсионеры могли получить эти доплаты, необходимо собрать целый пакет документов, а именно:

паспорт,

идентификационный код,

соответствующее заявление,

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером,

заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

За соответствующей помощью следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и заработных плат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.