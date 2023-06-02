Пенсія в Україні — що потрібно знати про достроковий вихід на пенсію жінкам

Дорослі граються з малюком. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Як зазначили у фонді, матерям, котрі виховали тяжкохворих дітей (яким не встановлена інвалідність) до шестирічного віку, призначають дострокову пенсію за віком. Такі громадянки можуть виходити на заслужений відпочинок у віці 50 років за умови наявності щонайменше 15 років трудового стажу. Таке право прописане у статті 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У статті першій закону міститься термін "тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність". Йдеться про дітей, яким не встановили інвалідність, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячі церебральні паралічі, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу (інсулінозалежні), гострі чи хронічні захворюваннями нирок четвертого ступеня, а також дітей, які отримали тяжкі травми, потребують трансплантації органів та паліативної допомоги.

У ПФУ додали, що наявність такого захворювання до шестирічного віку має бути підтверджена медичною довідкою.

Додатковий стаж за догляд за дитиною

Також за інформацією фонду, в Україні як жінки, так і чоловіки можуть отримати три додаткові роки страхового стажу. Йдеться про догляд за дитиною до трирічного віку.

Так, період догляду за малолітніми дітьми може увійти до страхового стажу одного з батьків, якщо в цей час були змушені відмовитися від роботи. Таке право прописане у частині 1 ст. 40 закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування" (від 09.07.2003 року).

У ПФУ зазначають, що починаючи з 1 січня 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку враховується у страховий стаж за умови, що особа отримувала допомогу з догляду за дитиною в цей час, а з 1 січня 2005 року — за даними персоніфікованого обліку.

Більше про пенсії

Нагадаємо, уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Також ми писали, що в Україні деяким категоріям пенсіонерів, виходячи на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.