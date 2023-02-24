Нафтогаз откажется от импорта газа — когда и почему

Удовлетворять потребности рынка планируется за счет увеличения добычи

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышев в интервью Bloomberg.

Увеличение добычи газа

Как отметил Чернышев, в этом году "Нафтогаз" планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.

"Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами... Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины", — пояснил он

По расчетам Международного валютного фонда и Нафтогаза, при худшем сценарии в 2023 году Украине нужно было бы закупить 5 млрд куб. м природного газа. При нормальном развитии событий — нужно будет докупить только 2 млрд. куб. м.

Ранее Нафтогаз заявлял о планах увеличить собственную добычу газа в 2023 году на 1 млрд куб. м, а также, что уже сейчас приступают к подготовке к отопительному сезону 2023-2024.

Напомним, российские массированные ракетные удары повредили более трехсот объектов по добыче "голубого топлива". По предварительным оценкам, потеряны газодобывающие мощности на примерно 700 млн долларов.

Также мы писали, что в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Украине удалось договориться о закупке дополнительного объема природного газа. Договорено о финансировании.

Добавим, крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", которая с осени прошлого года перешла в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.