Рахунки за газ — відомо, коли Нафтогаз не надсилає платіжки

Комунальні платіжки. Фото: РБК-Україна

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.

Про це пише Znaj.ua, посилаючись на ГК "Нафтогаз" у Facebook.

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Коли можуть не надійти паперові платіжки

У компанії зазначають, що паперові комунальні платіжки за спожитий газ, як правило, надсилають споживачам після 20 числа щомісяця.

Відповідальність за їх доставку покладена на оператора поштового зв'язку "Укрпошта".

Оскільки іноді клієнти скаржаться, що зовсім не отримують рахунки, то в Нафтогазі вирішили уточнити, коли подібне може трапитися.

Як пояснили фахівці газопостачальної компанії, клієнти можуть не дочекатися паперових рахунків у таких випадках:

наявна переплата за природний газ;

є сплата до 12 числа;

попередня відмова від паперового рахунку.

Споживачам нагадують, що в особистому кабінеті можна самостійно обрати тип рахунку, який бажають отримувати. Тобто можна не чекати щоразу листоношу з паперовою платіжкою, а оперативно отримувати на електронну пошту.

"Також Ви можете зареєструватися в особистому кабінеті і в налаштуваннях змінити тип рахунку, щоб він надходив або в особистий кабінет, або на електронну пошту для вашої зручності", — зазначили у Нафтогазі.

Джерело: ГК "Нафтогаз"

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.

Також ми писали, що деякі українці мають законні підстави платити за житлово-комунальні послуги на 50% менше. Таку знижку отримують родини загиблих українських військових.