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Нафтогаз назвал случаи, когда не отправляет счета клиентам

25 декабря 2023 13:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Счета за газ — известно, когда Нафтогаз не отправляет платежки
Коммунальные платежки. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти в трех условиях.

Об этом пишет Znaj.ua, ссылаясь на ГК "Нафтогаз" в Facebook.

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Когда могут не приходить бумажные платежки

В компании отмечают, что бумажные коммунальные платежки за потребленный газ, как правило, посылают потребителям после 20 числа ежемесячно.

Ответственность за их доставку возложена на оператора почтовой связи "Укрпочта".

Поскольку иногда клиенты жалуются, что совсем не получают счета, то в Нафтогазе решили уточнить, когда подобное может случиться.

Как пояснили специалисты газоснабжающей компании, клиенты могут не дождаться бумажных счетов в следующих случаях:

  • переплата за природный газ;
  • есть уплата до 12 числа;
  • предварительный отказ от бумажного счета.

Потребителям напоминают, что в личном кабинете можно выбрать тип счета, который желают получать. То есть можно не ждать каждый раз почтальона с бумажной платежкой, а оперативно получать на электронную почту.

"Также Вы можете зарегистрироваться в личном кабинете и в настройках изменить тип счета, чтобы он поступал либо в личный кабинет, либо на электронную почту для вашего удобства", — отметили в Нафтогазе.

 

Нефтегаз
Источник: ГК "Нафтогаз"

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Напомним, в Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.

Также мы писали, что у некоторых украинцев есть законные основания платить за жилищно-коммунальные услуги на 50% меньше. Такую скидку получают семьи погибших украинских военных.

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