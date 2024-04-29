Нафтогаз оприлюднив нові дані розрахунку українців за блакитне паливо

Газовий вентиль. Фото: агенція Reuters

У Групі "Нафтогаз" оцінили рівень розрахунків населення за природний газ. Йдеться про близько понад 12 мільйонів українських домогосподарств.

Нові дані озвучив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, передає видання "Укрінформ".

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Рівень розрахунку українців населення

За словами голови компанії, зараз частка розрахунків побутових споживачів за спожите блакитне паливо становить 95%. Він зауважив, що такий рівень розрахунку вимагає подяки.

"На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну", — наголосив очільник правління компанії.

Чернишов нагадав, що Нафтогаз під час воєнного стану забезпечує природним газом більш ніж 12 млн українських домогосподарств. Йдеться про близько 98% усіх споживачів.

Проте надалі лишається складною ситуація із оплатою підприємствами теплокомуненерго спожитого блакитного палива. Нині компанія працює із місцевими радами для посилення рівня розрахунків.

"Зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв у постачання газу. А якщо збої й відбуватимуться — вони дуже швидко будуть усуватися", — додав посадовець.

Негативна ситуація з боргами

Більшість виробників тепла продовжують накопичувати величезну заборгованість перед Нафтогазом. За даними компанії, на кінець березня 2024 року борг підприємств теплокомуненерго становив 63,4 млрд гривень. Тоді як українці заборгували 9,8 млрд гривень.

Раніше експерти енергосфери повідомляли, що через катастрофічне падіння платежів за спожитий природний газ постала реальна загроза фінансового дефолту компанії. Зокрема, рік тому, станом на квітень 2023-го керівництво Нафтогазу вимагало від уряду 327 млрд гривень компенсації з державного бюджету.

Джерело: Нафтогаз

Тарифи на природний газ

Днями Нафтогаз затвердив новий річний тариф для українців. Дію тарифного плану "Фіксований" продовжили для населення ще на один рік в рамках встановленого мораторію на підвищення вартості послуги.

Таким чином, один кубічний метр блакитного палива для клієнтів буде надалі коштувати 7,96 грн (з ПДВ).

Також уряд ухвалив рішення про продовження дії пільгових цін на природний газ, тепло та електрику для побутових споживачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону.

Також ми писали, що протягом 2023 року компанії-лідери енергетичного комплексу заробили 745,8 млрд гривень. Показник на 8% перевищує сукупний дохід компаній попереднього року, коли отримали 688,4 млрд гривень.