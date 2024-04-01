Тарифи на воду в Україні — ціни можуть підскочити на 60%

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Про це йдеться у прогнозі голови спілки споживачів комунпослуг Олега Попенка.

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Причини підвищення цін на воду

За словами експерта, підвищення обумовлене, зокрема, тим, що зараз українські водоканали перебувають у незадовільному стані, вимагають негайної модернізації та ремонтів.

Нацкомісія опублікувала орієнтовні тарифи, підвищення яких може відбутися у два етапи (квітень та липень). Їх мають погодити з урядом. Водоканалами було подано до регулятора заявки на оновлення тарифів через те, що упродовж останніх двох років їх не переглядали. Тоді як за цей час подорожчала електроенергія, зросла зарплата.

"Почасти правда тут є. Сказати, що багато водоканалів справді страждають від неплатежів, страждають від відсутності коштів та заарештовують рахунки, є проблеми з електроенергією", — повідомив Попенко.

Він зазначив, що кошти, одержані від споживачів, не завжди спрямовували на необхідні цілі, а в багатьох випадках могли просто "зникнути". На різних водоканалах обладнання зносилося в різній мірі, тому потреба у коштах у них буде різною. Прогнозує зміну сум у квитанціях за воду на 10% — 60%:

"Кошти споживачів розкрадалися, а зараз виходить, що потрібно підіймати тарифи на 50-60%", — розповів він.

Рівень нових тарифів на українських підприємствах водопостачання та водовідведення буде залежати від місцевих особливостей виробництва та надання відповідних послуг. Йдеться про:

джерело водопостачання;

віддаленість джерела від споживачів;

якість води;

технологія очищення;

кількості споживачів, які отримують послуги.

На думку експерта, підвищення цін на воду не здатне вирішити проблеми водоканалів, оскільки їм необхідна модернізація, а на це потрібно десятки мільярдів гривень. Покрити такі не зможе навіть підвищення цієї послуги на 60%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

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