Тарифы на газ изменятся — Нафтогаз обнародовал планы

Коммунальные платежи и деньги. Фото: РБК-Украина

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подвел итоги и очертил планы деятельности компании. 2023 год стал знаковым, ведь Украине впервые в истории удалось пройти зиму без импорта природного газа.

Об этом пишет издание NV, ссылаясь на чиновника.

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Как отметил Чернышев, компании удалось в ноябре прошлого года впервые в истории войти в холодный период, не покупая импортный газ, за счет увеличения добычи.

"Год спустя мы как страна отказались от импорта российского газа, однако до сих пор украинцы продолжают преодолевать его последствия", — рассказал он.

Компании удалось доказать, что с имеющимися ресурсами страна вполне может стать самодостаточной даже в отопительный сезон. Он признал, что это стало возможно также из-за того, что общий объем потребления объективно стал меньше, ведь часть населения уехала и снизилось количество потребителей.

"Некоторые индустриальные гиганты прекратили свое существование, некоторые сократили объемы производства — экономика стала меньше. Но также увеличение добычи — как государственными компаниями, так и частными добытчиками — привело к тому, что на сегодняшний день мы полностью сбалансированы", — пояснил Чернышев.

Планы по наращиванию добычи газа и цены

По словам чиновника, сейчас Нафтогаз продолжает наращивать добычу голубого топлива. За первую четверть текущего года объем добычи увеличился на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Компания перевыполнила план более чем на 60 млн кубических метров, и несмотря на войну, реализует очерченные амбициозные цели. Он подчеркнул, что любой экономический рост зависит от усиления использования энергоресурсов. Также убежден, что Украина скоро станет экспортером энергии и подтвердит свою роль европейского энергетического хаба.

"Поэтому наша следующая цель — наращивать добычу, готовясь к возможному увеличению потребления. Кроме того, надеюсь, что мы будем строить новую Украину как энергоэффективное государство — ответственно относящееся к энергии государство. Сегодня мы являемся одной из наименее энергоэффективных стран в Европе", — сообщил он.

Глава правления Нафтогаза подчеркнул, что дешевая энергия дается очень значительной ценой. Чиновник, говоря о действиях в перспективе, подчеркнул, что будут двигаться в направлении рыночных цен на ресурс.

"Мы должны меняться. Также мы должны готовиться к либерализации цен на энергоносители. Все это будет приводить к балансу потребления и добычи", — добавил Алексей Чернышев.

Какие сейчас тарифы на газ

На днях в Нафтогазе утвердили новый годовой тариф для граждан. Действие тарифного плана "Фиксированный" продлено еще на один год.

То есть речь идет о заморозке стоимости кубических метров голубого топлива для населения. Оно в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС).

Диапазон стоимости газа для населения от всех 12 компаний будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривны. Такие цены будут оставаться неизменными в течение 12 месяцев, то есть до мая 2025 года.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона.

Также мы писали, что в 2023 году компании-лидеры энергокомплекса заработали 745,8 млрд гривен. Показатель на 8% превышает совокупный доход компаний в прошлом году, когда получили 688,4 млрд грн.