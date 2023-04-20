Нафтогаз планує купувати вітчизняний газ на біржі які умови

Працівник компанії Нафтогаз. Фото: УНІАН

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" запросила учасників ринку до біржових торгів для закупівлі природного газу. Йдеться про торгівлю ресурсом українського видобутку.

Про це йдеться на порталі Української енергетичної біржі (УЕБ).

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Як зазначається, закупівлі "блакитного палива" відбуватимуться на організованому товарному ринку. Майданчиком для закупівель стане Українська енергетична біржа.

Нафтогаз планує купувати паливо з точками постачання на віртуальній торговельній точці (ВТТ) та/або у підземних газосховищах газу з постачанням протягом поточного та наступного місяців.

При цьому потенційним учасникам торгів спочатку потрібно ознайомитися з антикорупційною програмою, пройти внутрішню перевірку Нафтогазу, надати заповнені, підписані та скріплені печаткою опитувальник та структуру власності. Інша обов'язкова документація згідно з переліком буде надаватиметься до укладання договору купівлі-продажу.

Відмова від імпорту газу

Нафтогаз раніше заявляв, що планує вже під час наступного опалювального сезону відмовитися від імпорту газу. Це буде вперше в історії незалежної України.

Також у березні Нафтогаз увів в експлуатацію дві газові свердловини з щоденною потужністю на 300-400 тис. куб. м, а у квітні Укргазвидобування запустило найбільш потужну за 2,5 роки свердловину.

Нагадаємо, найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.