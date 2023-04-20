Нафтогаз планирует покупать отечественный газ на бирже — какие условия

Работник компании Нафтогаз. Фото: УНИАН

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" пригласила участников рынка к биржевым торгам для закупки природного газа. Речь идет о торговле ресурсом украинской добычи.

Об этом говорится на портале Украинской энергетической биржи (УЭБ).

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Как отмечается, закупки "голубого топлива" будут проходить на организованном товарном рынке. Площадкой для закупок станет Украинская энергетическая биржа.

Нафтогаз планирует покупать топливо с точками поставки на виртуальной торговой точке (ВТТ) и/или в подземных газохранилищах газа с поставками в течение текущего и следующего месяцев.

При этом потенциальным участникам торгов сначала нужно ознакомиться с антикоррупционной программой, пройти внутреннюю проверку Нафтогаза, предоставить заполненные, подписанные и скрепленные печатью опросник и структуру собственности. Другая обязательная документация согласно перечню будет предоставляться до заключения договора купли-продажи.

Отказ от импорта газа

Нафтогаз ранее заявлял, что планирует уже во время следующего отопительного сезона отказаться от импорта газа. Это будет впервые в истории независимой Украины.

Также в марте Нафтогаз ввел в эксплуатацию две газовые скважины с ежедневной мощностью на 300-400 тыс. куб. м, а в апреле Укргаздобыча запустила наиболее мощную за 2,5 года скважину.

Напомним, крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", с осени прошлого года перешедшая в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.