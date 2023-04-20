Нафтогаз планирует покупать отечественный газ на бирже — какие условия

Нафтогаз планирует покупать отечественный газ на бирже: известны условия
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" пригласила участников рынка к биржевым торгам для закупки природного газа. Речь идет о торговле ресурсом украинской добычи.
Об этом говорится на портале Украинской энергетической биржи (УЭБ).
Условия торговли газом на бирже
Как отмечается, закупки "голубого топлива" будут проходить на организованном товарном рынке. Площадкой для закупок станет Украинская энергетическая биржа.
Нафтогаз планирует покупать топливо с точками поставки на виртуальной торговой точке (ВТТ) и/или в подземных газохранилищах газа с поставками в течение текущего и следующего месяцев.
При этом потенциальным участникам торгов сначала нужно ознакомиться с антикоррупционной программой, пройти внутреннюю проверку Нафтогаза, предоставить заполненные, подписанные и скрепленные печатью опросник и структуру собственности. Другая обязательная документация согласно перечню будет предоставляться до заключения договора купли-продажи.
Отказ от импорта газа
Нафтогаз ранее заявлял, что планирует уже во время следующего отопительного сезона отказаться от импорта газа. Это будет впервые в истории независимой Украины.
Также в марте Нафтогаз ввел в эксплуатацию две газовые скважины с ежедневной мощностью на 300-400 тыс. куб. м, а в апреле Укргаздобыча запустила наиболее мощную за 2,5 года скважину.
Напомним, крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", с осени прошлого года перешедшая в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.