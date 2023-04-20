Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нафтогаз планирует покупать отечественный газ на бирже: известны условия arrow

Нафтогаз планирует покупать отечественный газ на бирже: известны условия

20 апреля 2023 08:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз планирует покупать отечественный газ на бирже — какие условия
Работник компании Нафтогаз. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" пригласила участников рынка к биржевым торгам для закупки природного газа. Речь идет о торговле ресурсом украинской добычи.

Об этом говорится на портале Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Читайте также:

Условия торговли газом на бирже

Как отмечается, закупки "голубого топлива" будут проходить на организованном товарном рынке. Площадкой для закупок станет Украинская энергетическая биржа.

Нафтогаз планирует покупать топливо с точками поставки на виртуальной торговой точке (ВТТ) и/или в подземных газохранилищах газа с поставками в течение текущего и следующего месяцев.

При этом потенциальным участникам торгов сначала нужно ознакомиться с антикоррупционной программой, пройти внутреннюю проверку Нафтогаза, предоставить заполненные, подписанные и скрепленные печатью опросник и структуру собственности. Другая обязательная документация согласно перечню будет предоставляться до заключения договора купли-продажи.

Отказ от импорта газа

Нафтогаз ранее заявлял, что планирует уже во время следующего отопительного сезона отказаться от импорта газа. Это будет впервые в истории независимой Украины.

Также в марте Нафтогаз ввел в эксплуатацию две газовые скважины с ежедневной мощностью на 300-400 тыс. куб. м, а в апреле Укргаздобыча запустила наиболее мощную за 2,5 года скважину.

Напомним, крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", с осени прошлого года перешедшая в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас