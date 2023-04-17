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Підготовка до майбутньої зими: Україна почала закачувати газ у ПСГ

17 квітня 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Опалювальний сезон 2023-2024 — Україна почала закачувати газ у ПСГ
Працівник оператора газосховищ України "Укртрансгаз". Фото: Naftogaz.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Україна розпочала підготовку до майбутнього опалювального сезону 2023-2024. АТ "Укртрансгаз" поновив закачування "блакитного палива" у підземні сховища (ПСГ).

Про це інформує пресслужба національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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Деталі

"Команда АТ "Укртрансгаз" оператора газосховищ України, що є частиною Групи Нафтогаз розпочала новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом опалювального сезону 2022/2023 навіть попри повномасштабне вторгнення Росії українські ПСГ працювали безперебійно.

За сезон відбору (з 7 жовтня 2022 року) з підземних сховищ газу було відібрано 5,572 млрд кубометрів газу. Загалом за сезон використали 13,9 млрд куб. м природного газу, з яких 1 млрд куб. м становив імпорт та 7,6 млрд куб. м — видобуток АТ "Укргазвидобування".

"Порівняно з попередніми роками цьогорічний сезон відбору був коротшим. Це пов'язано зі сприятливими погодними умовами та відносно теплою зимою. Я дуже вдячний команді "Укртрансгазу", а також працівникам всієї групи "Нафтогаз", за злагоджену роботу минулої зими. Завдяки їй ми змогли встояти та забезпечити теплом українців", — наголосив керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

14 квітня в "Нафтогазі України" оголосили офіційне завершення опалювального сезону 2022/2023 років в Україні. За словами Чернишова, він став найскладнішим за часи незалежності України. Отриманий досвід допоможе гідно пройти й наступну зиму, не дозволивши ворогу залишити українців без світла й тепла, переконаний він.

Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада може порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Зокрема, можуть підвищити вартість природного газу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.

Також ми писали, що найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.

 

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