Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нафтогаз почав закуповувати газ у приватних українських фірм на аукціонах arrow

Нафтогаз почав закуповувати газ у приватних українських фірм на аукціонах

27 квітня 2023 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Газ в Україні — Нафтогаз тепер купує паливо газ у приватних українських фірм на біржі
Працівник оператора газосховищ України Укртрансгаз. Фото: Naftogaz.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

НАК "Нафтогаз України" оголосив про початок закупівлі природного газу у приватних українських фірм на біржових торгах. Відомі підсумки перших аукціонів.

Про це інформує галузеве видання ExPro.

Читайте також:

Результати аукціонів

Раніше у державній компанії розповіли, що планують купувати природний газ з точками постачання на віртуальній торговій точці  та/або у підземних сховищах газу з постачанням протягом поточного та наступного місяців.

Нині за підсумками перших аукціонів із купівлі природного газу українського видобутку на "Українській енергетичній біржі" компанія придбала 1,6 млн куб. м газу.

За даними біржового бюлетеня торгів, Нафтогаз придбав 1,5 млн куб. м. газу з постачанням вранці за цінами 10,75 тис. — 10,79 тис. грн за тис. куб. м. (без ПДВ). З урахуванням податку середньозважена ціна становила 12,9 тис. грн за тисячу куб. м.

Також компанія купила 100 тис. куб м газу до ПСГ із передачею у квітні за ціною 10, 97 тис.грн за тисячу куб. м. (без ПДВ) або 13,16 тис. грн з урахуванням податку.

Нафтогаз планував придбати на торгах до 12 мільйонів кубометрів газу, тому підсумкові обсяги виявилися значно меншими, ніж очікувалося.

Підготовка до зими

За інформацією Міністерства енергетики, до наступного осінньо-зимового періоду Україні необхідно збільшити запаси природного газу у сховищах з 9 млрд до 14,5 млрд куб. м.

При цьому уряд планує зберегти заборону експорту газу українського видобутку.

Що ще варто знати

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Як раніше зазначав голова компанії, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB