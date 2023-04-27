Газ в Україні — Нафтогаз тепер купує паливо газ у приватних українських фірм на біржі

Працівник оператора газосховищ України Укртрансгаз. Фото: Naftogaz.com

НАК "Нафтогаз України" оголосив про початок закупівлі природного газу у приватних українських фірм на біржових торгах. Відомі підсумки перших аукціонів.

Про це інформує галузеве видання ExPro.

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Результати аукціонів

Раніше у державній компанії розповіли, що планують купувати природний газ з точками постачання на віртуальній торговій точці та/або у підземних сховищах газу з постачанням протягом поточного та наступного місяців.

Нині за підсумками перших аукціонів із купівлі природного газу українського видобутку на "Українській енергетичній біржі" компанія придбала 1,6 млн куб. м газу.

За даними біржового бюлетеня торгів, Нафтогаз придбав 1,5 млн куб. м. газу з постачанням вранці за цінами 10,75 тис. — 10,79 тис. грн за тис. куб. м. (без ПДВ). З урахуванням податку середньозважена ціна становила 12,9 тис. грн за тисячу куб. м.

Також компанія купила 100 тис. куб м газу до ПСГ із передачею у квітні за ціною 10, 97 тис.грн за тисячу куб. м. (без ПДВ) або 13,16 тис. грн з урахуванням податку.

Нафтогаз планував придбати на торгах до 12 мільйонів кубометрів газу, тому підсумкові обсяги виявилися значно меншими, ніж очікувалося.

Підготовка до зими

За інформацією Міністерства енергетики, до наступного осінньо-зимового періоду Україні необхідно збільшити запаси природного газу у сховищах з 9 млрд до 14,5 млрд куб. м.

При цьому уряд планує зберегти заборону експорту газу українського видобутку.

Що ще варто знати

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Як раніше зазначав голова компанії, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту.