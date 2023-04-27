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Нафтогаз начал закупать газ у частных украинских фирм на аукционах

27 апреля 2023 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Газ в Украине — Нафтогаз теперь покупает топливо газ у частных украинских фирм на бирже
Работник оператора газохранилищ Украины Укртрансгаз. Фото: Naftogaz.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

НАК "Нафтогаз Украины" объявил о начале закупки природного газа у частных украинских фирм на биржевых торгах. Известны итоги первых аукционов.

Об этом информирует отраслевое издание ExPro.

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Результаты аукционов

Ранее в государственной компании рассказали, что планируют покупать природный газ с точками снабжения на виртуальной торговой точке и/или в подземных хранилищах газа со снабжением в течение текущего и следующего месяцев.

Сейчас по итогам первых аукционов по покупке природного газа украинской добычи на "Украинской энергетической бирже" компания приобрела 1,6 млн куб. м газа.

По данным биржевого бюллетеня торгов, Нафтогаз приобрел 1,5 млн куб. м. газа с поставкой утром по ценам 10,75 тыс. — 10,79 тыс. грн за тыс. куб. м. (без НДС). С учетом налога средневзвешенная цена составила 12,9 тыс. грн. за тысячу куб. м.

Также компания купила 100 тыс. куб м газа в ПХГ с передачей в апреле по цене 10,97 тыс. грн за тысячу куб. м. (без НДС) или 13,16 тыс. грн. с учетом налога.

Нафтогаз планировал приобрести на торгах до 12 миллионов кубометров газа, поэтому итоговые объемы оказались значительно меньше, чем ожидалось.

Подготовка к зиме

По информации Министерства энергетики, к следующему осенне-зимнему периоду Украине необходимо увеличить запасы природного газа в хранилищах с 9 млрд до 14,5 млрд куб. м.

При этом правительство планирует сохранить запрет на экспорт газа украинской добычи.

Что еще стоит знать

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Как ранее отмечал глава компании, в этом году Нафтогаз планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.

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