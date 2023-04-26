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У Нафтогазі попередили про наслідки за невчасно надані показники за газ

26 квітня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз попередив про наслідки за невчасно надані показники за газ — як уникнути
Домашній лічильник природного газу. Фото: samgas
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українців попередили, що інформація про споживання природного газу в "особистих кабінетах" газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та інших компаній із переданою клієнтами може розходитися. Такі можуть бути наслідки, якщо невчасно надавати показники за газ.

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до Групи Нафтогаз.

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Що робити, якщо не встигли надіслати дані

У Газмережі пояснили, щоб отримати рахунок на оплату за газ з достовірними показниками лічильника, потрібно вчасно передавати дані газорозподільній компанії. Якщо робити це в період з 1 по 5 число щомісяця, то суми у платіжках відображатимуться коректно і не доведеться переплачувати.

У разі, якщо споживач не встиг передати показники лічильника вчасно, то рекомендують дочекатися кінця місяця, зафіксувати актуальні дані на 30 квітня — і ці значення передати вже наступного місяця, як і належить, з 1 по 5 число.

"Наприклад. Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", — пояснили фахівці.

Після отримання показників лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично здійснить перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника, додали у компанії.

Нафтогаз

Джерело: Газмережі

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Раніше компанія об'єднала всі паперові квитанції за споживання та розподілення газу в одному файлі. Вже у квітні клієнти отримали оновлені платіжки за березень.

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